Hamšík očaril Turkov, má senzačné čísla. Zbúral pohľad na starého hráča

BRATISLAVA. Je to už viac ako štrnásť rokov, čo si Marek Hamšík prvýkrát obliekol dres slovenskej futbalovej reprezentácie. Niektorí Slováci sa netaja, že sú z neho presýtení.

Pripadá im, ako keby bol v národnom tíme už celú večnosť. Kritici ho posielajú do reprezentačného dôchodku.

Na tohtoročných majstrovstvách Európy nebol v optimálnom fyzickom stave. Zdravotné problémy pred turnajom či minimálna klubová prax ho limitovali.

Aj preto skeptické hlasy silneli.

V lete oslávil tridsaťštyri. Sám Hamšík v minulosti priznal, že chce hrať futbal do 35 rokov. Dodrží to? Mal by v reprezentácii skončiť?