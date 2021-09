Malý muž už raz zmenil tvár Slovenska. Na zemi vyhral všetko

Najlepším hráčom zápasu bol práve Lobotka. Aj keď aj on spravil na začiatku zápasu dve chyby, ktoré by nemal.

BRATISLAVA. Svižný, rýchly pri vedení lopty. Štíhlejší. Sebavedomejší. Istejší. Výbušnejší. Už na prvý pohľad to bol iný Stanislav Lobotka, ako na začiatku roka.

Lobotka prežíva v SSC Neapol renesanciu. Schudol, vylepšil si kondíciu a hráva pravidelne v základnej zostave. Pomohla mu výmena trénera. Zásadne. Prišiel zvrat.

Už raz zmenil štýl reprezentácie

"Ak by zostal tréner Gatusso, tak môžem schudnúť aj desať kilogramov, nehral by som. Na moje šťastie sa to vymenilo," priznal na brífingu Lobotka.