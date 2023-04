Lobotka: Na ihrisku aj zomriem, len aby boli fanúšikovia Neapola šťastní

Lobotka však zatiaľ nechce predbiehať a debatovať o prípadných oslavách.

"Mohlo by to byť neuveriteľné, ale nechcem na to myslieť. Stále je v hre veľa bodov a ak začneme myslieť na oslavy, nebude to pre nás dobré,“ zakončil 28-ročný defenzívny záložník, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Neapolom do 30. júna 2027 s možnosťou pokračovania spolupráce o ďalších dvanásť mesiacov.