Lobotka: Keď idem von, radšej sa maskujem. Pomáha mu extra bublina, kde dýcha

Keď vybehne medzi bežných ľudí v Neapole, na hlavu si natiahne čapicu. STANISLAV LOBOTKA sa maskuje, aby ho nik nespoznal. Inak by mu fanúšikovia nedali dýchať.

Ľudia žijú teraz v Neapole vo veľkej eufórii, aj tým, že máme v domácej súťaži veľký náskok (19 bodov pred druhým Interom). Z tohto pohľadu je to tam zaujímavé.

Skôr sa tomu vyhýbam, radšej som doma. Keď však kdesi idem, tak sa radšej maskujem. Neviem, či by to inak bolo pre mňa bezpečné.

Marek Hamšík sa v Neapole musel maskovať, aby ho fanúšikovia nespoznali. Inak by nemohol ani nakúpiť. Zažívate niečo podobné?

Hrávate stále, každý zápas. Trebárs slovanisti si ťažkali, že podstúpiť takýto program, je nemožné bez veľkých rotácii v kádri. Niektorí hrávali iba európske súťaže, druhí domácu súťaž. Ako je možné, že vy zvládate takú záťaž?

Je to veľmi náročné, lebo okrem toho ešte musíte cestovať lietadlom. Prídem neskoro domov a po zápase nedokážem zaspať. Z tohto pohľadu je to veľmi ťažké.

O to viac sa musím udržiavať vo forme. Starať sa o svoje telo a chodiť skoro spávať. Ak by som tak nerobil, tak sa mi to v zápase nevráti.

Na regeneráciu využívate špeciálnu pomôcku. Môžete to opísať?