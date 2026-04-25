Prevezme Fabregas veľkoklub Premier League? Ak dostane ponuku, Taliani ho pustia

Prezident talianskeho futbalového klubu Como 1907 Mirwan Suwarso nebude brániť v prípadnom odchode súčasného trénera tímu Cesca Fabregasa do anglickej Chelsea.
Bývalý hráč londýnskeho klubu je údajne hlavným kandidátom na uvoľnený post po Liamovi Roseniorovi.
Vedenie Chelsea sa rozhodlo druhýkrát v aktuálnom ročníku predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom, Rosenior nahradil v januári Enza Marescu a podpísal kontrakt na päť a pol roka.
Štyridsaťjedenročný Brit však doplatil na výsledkové trápenie tímu a najmä výrazné okresanie nádejí na účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov.
Podľa portálu goal.com Suwarso potvrdil, že Fabregas môže v prípade dohody odísť na Stamford Bridge. Stopku by dostal v prípade, ak by sa rozhodol posilniť niektorého z rivalov v talianskej najvyššej súťaži.
„Chcete si udržať svojich zamestnancov najdlhšie ako sa len dá, ale na konci dňa ich nevlastníte. Ak si želá odísť do Chelsea, tak mu nebudeme v tom brániť,“ potvrdil prezident Coma nastavenie v tejto záležitosti.
Fabregas pôsobí na lavičke účastníka Serie A od leta 2024, okrem funkcie trénera je menšinovým akcionárom klubu. Bývalý reprezentant Španielska pôsobil v Chelsea v rokoch 2014-2019.
„Momentálne je pre mňa najdôležitejší najbližší ligový zápas. Chceme v ňom urobiť všetko, aby sme uspeli. Neviem, čo povedal náš prezident, takže sa neviem k tomu vyjadriť,“ uviedol Fabregas na adresu možného odchodu na staronovú klubovú adresu.