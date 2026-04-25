Prevezme Fabregas veľkoklub Premier League? Ak dostane ponuku, Taliani ho pustia

Cesc Fabregas (Autor: TASR/AP)
TASR|25. apr 2026 o 10:43
ShareTweet1

Španiel pôsobí od leta 2024 na lavičke Coma.

Prezident talianskeho futbalového klubu Como 1907 Mirwan Suwarso nebude brániť v prípadnom odchode súčasného trénera tímu Cesca Fabregasa do anglickej Chelsea.

Bývalý hráč londýnskeho klubu je údajne hlavným kandidátom na uvoľnený post po Liamovi Roseniorovi.

Vedenie Chelsea sa rozhodlo druhýkrát v aktuálnom ročníku predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom, Rosenior nahradil v januári Enza Marescu a podpísal kontrakt na päť a pol roka.

Štyridsaťjedenročný Brit však doplatil na výsledkové trápenie tímu a najmä výrazné okresanie nádejí na účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov.

Podľa portálu goal.com Suwarso potvrdil, že Fabregas môže v prípade dohody odísť na Stamford Bridge. Stopku by dostal v prípade, ak by sa rozhodol posilniť niektorého z rivalov v talianskej najvyššej súťaži.

„Chcete si udržať svojich zamestnancov najdlhšie ako sa len dá, ale na konci dňa ich nevlastníte. Ak si želá odísť do Chelsea, tak mu nebudeme v tom brániť,“ potvrdil prezident Coma nastavenie v tejto záležitosti.

Fabregas pôsobí na lavičke účastníka Serie A od leta 2024, okrem funkcie trénera je menšinovým akcionárom klubu. Bývalý reprezentant Španielska pôsobil v Chelsea v rokoch 2014-2019.

„Momentálne je pre mňa najdôležitejší najbližší ligový zápas. Chceme v ňom urobiť všetko, aby sme uspeli. Neviem, čo povedal náš prezident, takže sa neviem k tomu vyjadriť,“ uviedol Fabregas na adresu možného odchodu na staronovú klubovú adresu.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Cesc Fabregas
    Cesc Fabregas
    Prevezme Fabregas veľkoklub Premier League? Ak dostane ponuku, Taliani ho pustia
    dnes 10:43|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Prevezme Fabregas veľkoklub Premier League? Ak dostane ponuku, Taliani ho pustia