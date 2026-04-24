Neapol po zaváhaniach opäť víťazí. Tím z dna tabuľky si vychutnal štyrmi gólmi

Hráči Neapola sa tešia z gólu (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|24. apr 2026 o 22:50
Lobotka hral do 54. minúty.

Serie A - 34. kolo

SSC Neapol – US Cremonese 4:0 (3:0)

Góly: 3. McTominay 45. Höjlund, 45.+3 De Bruyne, 52. Alisson Santos

Futbalisti SSC Neapol sa po dvoch zápasoch vrátili na víťaznú vlnu v talianskej Serie A.

V piatkovom súboji 34. kola vyhrali v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nad o záchranu bojujúcim Cremonese hladko 4:0.

V neúplnej tabuľke im patrí druhá priečka s 9-bodovým mankom na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru.

Favorit skóroval trikrát už v prvom polčase, postupne sa presadili Scott McTominay, Rasmus Höjlund a Kevin De Bruyne.

Po zmene strán pridal štvrtý zásah brazílsky útočník Alisson Santos a McTominay ešte v závere nepremenil penaltu. Lobotku vystriedal v 54. minúte škótsky stredopoliar Billy Gilmour.

