Neapol po zaváhaniach opäť víťazí. Tím z dna tabuľky si vychutnal štyrmi gólmi

Serie A - 34. kolo
SSC Neapol – US Cremonese 4:0 (3:0)
Góly: 3. McTominay 45. Höjlund, 45.+3 De Bruyne, 52. Alisson Santos
/S. Lobotka (SSC) hral do 54. min/
Futbalisti SSC Neapol sa po dvoch zápasoch vrátili na víťaznú vlnu v talianskej Serie A.
V piatkovom súboji 34. kola vyhrali v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nad o záchranu bojujúcim Cremonese hladko 4:0.
V neúplnej tabuľke im patrí druhá priečka s 9-bodovým mankom na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru.
Favorit skóroval trikrát už v prvom polčase, postupne sa presadili Scott McTominay, Rasmus Höjlund a Kevin De Bruyne.
Po zmene strán pridal štvrtý zásah brazílsky útočník Alisson Santos a McTominay ešte v závere nepremenil penaltu. Lobotku vystriedal v 54. minúte škótsky stredopoliar Billy Gilmour.