AS Rím sa zastal svojho trénera v prestupovej politike. Po konflikte prepustil svojho poradcu

TASR|24. apr 2026 o 13:42
V minulosti bol trénerom klubu.

Claudio Ranieri skončil na pozícii špeciálneho poradcu v talianskom futbalovom klube AS Rím po nezhodách s trénerom Gian Pierom Gasperinim.

Ranieri odstúpil z pozície trénera „vlkov“ na konci minulej sezóny, keď tímu tesne unikla účasť v Lige majstrov o jediný bod.

Následne sa stal špeciálnym poradcom pre amerických majiteľov klubu a podieľal sa aj na výbere Gasperiniho ako svojho nástupcu.

„AS Rím potvrdzuje, že spolupráca s Claudiom Ranierim sa skončila. Klub by sa chcel Claudiovi poďakovať za jeho významný prínos pre Rím. Viedol tím v náročnom období a vždy budeme vďační za jeho úsilie,“ uviedol klub vo vyhlásení v piatok podľa agentúry AP.

Klub sa tak postavil na stranu Gasperiniho, ktorého 74-ročný Ranieri nedávno kritizoval za sťažnosti na prestupovú politiku klubu.

„Pri pohľade do budúcnosti je náš smer jasný. Klub je silný, má pevné vedenie a jasnú víziu. AS Rím bude vždy na prvom mieste.

Máme plnú dôveru v ďalší vývoj pod vedením Gian Piera Gasperiniho so spoločným cieľom rásť, zlepšovať sa a dosahovať výsledky hodné našej histórie,“ dodal klub z hlavného mesta Talianska.

AS Rím sa aktuálne nachádza na šiestej priečke priebežnej tabuľky Serie A päť kôl pred koncom sezóny, pričom na miesta zaručujúce účasť v Lige majstrov stráca päť bodov.

