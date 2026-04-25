Suslov dostal šancu v základe, no gólovo sa nepresadil. Boj o Ligu majstrov nevzdáva AS Rím

Futbalisti Parmy zvíťazili v 34. kole talianskej Serie A nad Pisou 1:0. O triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol v 82. minúte Nesta Elphege.
AS Rím uspel v Bologni 2:0 a v tabuľke sa posunul na piate miesto.
Futbalisti Hellas Verona remizovali s Lecce 0:0. Šancu v základnej zostave dostal slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý bol na trávniku do 62. minúty.
Serie A - 34. kolo
Hellas Verona - US Lecce 0:0
/T. Suslov (Hellas) hral do 62. min/
FC Bologna - AS Rím 0:2 (0:2)
Góly: 7. Malen, 45+1. Aynaoui
Parma Calcio - SC Pisa 1:0 (0:0)
Gól: 82. Elphege