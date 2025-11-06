Výborné správy pre Slovensko. Uzdravený Lobotka je pripravený na reprezentáciu

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka sa po pauze zavinenej zranením slabín už cíti dobre a je pripravený pomôcť reprezentácii v záverečných dvoch dueloch kvalifikácie MS 2026.
Štrnásteho novembra privítajú zverenci trénera Francesca Calzonu v Košiciach Severné Írsko, o tri dni neskôr nastúpia v Lipsku proti domácim Nemcom.
Lobotka sa v drese SSC Neapol vrátil na trávniky uplynulú sobotu v zápase proti Comu, v ktorom prišiel na ihrisko v 87. minúte.
V utorkovom dueli Ligy majstrov s Eintrachtom Frankfurt nastúpil v základnej zostave a na trávniku vydržal 74 minút. Oba súboje sa skončili bezgólovou remízou.
„Cítil som sa dobre. Mal som chuť do hry, keďže som štyri týždne nehral. Aj počas zápasu boli moje pocity dobré, keď však človek takmer mesiac netrénuje, začína cítiť nohy, istú únavu, respektíve sa hlásia kŕče.
Slabiny sú však už na tom dobre, musím ich iba posilňovať, nech ich spevním a nech vydržia. Verím, že zvládneme nedeľňajší ligový zápas s Bolognou, a hlavne, že sa nezraním. Vidíme sa v reprezentácii a v Košiciach,“ vyjadril sa Lobotka pre futbalsfz.sk.