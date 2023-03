Expert: Lobotka je ako švajčiarska banka. Vo svojej úlohe je najlepší na svete

„Neapol je neuveriteľný, možno najlepší tím v Európe. Treba sa mu vyhnúť. Má vynikajúceho trénera. Jeho štýl je podobný Arsenalu,“ vyhlásil tréner Manchesteru City Pep Guardiola.

Ako to vidí Lobotka?

Tréner Neapola Luciano Spalletti sa však bránil. „Nie som na to hrdý, nič mi to nehovorí. Je to malá hra, ktorú každý pozná, aby vytvoril tlak na ostatných,“ reagoval Spalletti.

„Čo urobíte, dáte Neapol pred Manchester City, ktorý na budovanie tímu minie 900 miliónov, zatiaľ čo my deväť? Je to malá hra, ktorá vás postaví na nohy, aby vás zničila,“ dodal Spalletti.