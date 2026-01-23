Opora a kapitán klubu z Košíc smeruje o súťaž nižšie. Dôvodom bola zmena štatútu klubu

Jedným zo skúsených hráčov, ktorí sa rozhodli pre zmenu klubu, je tridsaťdvaročný ĽUBOMÍR IVANKO MACEJ. Počas svojej kariéry pôsobil v Prešove, Bardejove, Vlašimi či v Slávii TUKE. Od roku 2023 bol hráčom Lokomotívy Košice.
V „Loky“ patril skúsený stredopoliar medzi kľúčových hráčov a vďaka svojmu nasadeniu a výkonnosti si získal aj veľkú obľubu u fanúšikov. Svedčí o tom aj vyjadrenie na neoficiálnej facebookovej stránke fanúšikov Lokomotívy:
„Pred začiatkom zimnej prípravy odišla z Loky skupina hráčov. Pri mnohých z nich to nemôžeme považovať za stratu, jeden nám ale bude chýbať.
Ostal s nami aj po hromadnom odchode hráčov tesne pred začiatkom tejto sezóny a v pozícii kapitána bol jedným z mála, ktorí boli na ihrisku nositeľmi kvality.
Za svoj prístup a výkony bol medzi fanúšikmi obľúbený. Ďakujeme za vernosť a výkony odovzdané pre modro-biele farby a prajeme všetko dobré do ďalších rokov.“
Ľubomír Ivanko Macej odchádza o súťaž nižšie k jednému z ašpirantov na postup, do FK Slovan Kendice.
Kendice sa momentálne nachádzajú na treťom mieste tabuľky, na vedúci Partizán strácajú päť bodov a na druhú Čaňu jeden bod. Skúsenému futbalistovi sme položili niekoľko otázok.
Čo rozhodlo o vašom odchode z Lokomotívy Košice?
Dôvodom môjho odchodu bolo rozhodnutie klubu zmeniť štatút z amatérskeho na profesionálny. Nešlo o počet tréningov ani o ich náročnosť, ale o časy, v ktorých sú tréningy naplánované.
Tréningy v dopoludňajších hodinách by som popri svojom profesnom živote nedokázal absolvovať, preto som už koncom minulého roka požiadal klub o uvoľnenie.
Prečo ste si vybrali práve Kendice?
Pre Kendice som sa rozhodol z dvoch dôvodov. Prvým je partia hráčov, ktorí tam pôsobia, keďže ide prevažne o mojich bývalých spoluhráčov z pôsobenia v Tatrane Prešov.
Druhým dôvodom je ambícia klubu hrať o horné priečky a možno aj zabojovať o postup do 3. ligy.
Zatiaľ som sa s chalanmi z Kendíc ešte nestretol, keďže prípravu začíname posledný januárový týždeň, no s niektorými som v kontakte, takže vedia, že sa k nim pripojím od začiatku prípravy.
Ako vnímate úroveň štvrtej ligy a rozdiel medzi treťou a štvrtou ligou?
Štvrtú ligu som hral jednu sezónu, keď sa nám podarilo postúpiť s Lokomotívou Košice. Rozdiel medzi týmito súťažami určite existuje, no aj štvrtá liga má svoju kvalitu.
Dá sa tam hrať futbal v peknom prostredí a na kvalitných ihriskách. Väčšinu hráčov tvoria futbalisti, ktorí majú svoje zamestnanie a často aj rodiny.
Tréningové požiadavky sú nastavené tak, aby boli zlučiteľné s profesným a rodinným životom, a tak je to aj v Kendiciach.
Čo by ste chceli odkázať funkcionárom, spoluhráčom a fanúšikom Lokomotívy Košice?
Chcel by som poďakovať zástupcom Lokomotívy Košice za ústretové rokovania v súvislosti s mojím odchodom, ale aj za možnosť pôsobiť v tomto klube. Boli to pekné roky.
Rovnako ďakujem fanúšikom za podporu počas môjho pôsobenia a prajem im aj klubu všetko dobré, najmä aby sa im podarilo naplniť stanovené ciele.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Určite by som si ešte chcel zahrať tretiu ligu. Je to najvyššia amatérska súťaž na Slovensku, takže pre mňa ako amatéra je cieľom sa do nej ešte vrátiť.
Verím, že sa mi to môže podariť s Kendicami. Netvrdím však, že to musí byť hneď v tejto sezóne.
Aktuálne to majú dobre rozohrané, no je tam silný aj Bardejov, takže to nebude jednoduché. Uvidíme, ako sa veci vyvinú.