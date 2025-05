Šialenstvo v Neapole, lístky chce 900 tisíc ľudí. Čo sa deje s Lobotkom?

„Aj keby Neapol hral na Rungrado May Day v severokórejskom Pchjongjangu, najväčšom štadióne na svete s kapacitou 150 – tisíc divákov, nedokázal by uspokojiť obrovskú záplavu žiadostí o vstupenky na zápas s Cagliari," dodáva Il Mattino.

Na čiernom trhu sa vstupenky predávajú za desaťnásobok. "Nebol to len obyčajný hon za lístkom. Spustilo sa akési kolektívne šialenstvo spojené s túžbou povedať „tu som“ v deň, kedy sa tréner Antonio Conte chce zapísať do histórie," pokračuje Il Mattino.

„Je nepravdepodobné, že by sa Lobotka zotavil. Aj keď realizačný tím robí všetko pre to, aby ho dostal aspoň na lavičku,“ vyhlásil Gianluca Di Marzio. Reportéra zo Sky Sports na sociálnej sieti X sleduje takmer dva milióny ľudí.

Lobotka prvýkrát nútene striedal piateho mája, keď na pôde Lecce zišiel z ihriska v 53. minúte. Jedenásteho mája to skúsil Lobotka doma proti FC Janov so sebazaprením, ale musel ísť dole už v 11. minúte. Posledný víkend na pôde Parmy nehral.

SSC Neapol získal pred dvoma rokmi taliansky titul po 33 rokoch, práve Lobotka mal zásadný podiel na úspechu. Bol základným pilierom tímu. Dispečerom. Lobotka odohral všetky zápasy, bol najviac vyťaženým hráčom. Odbehal najviac kilometrov. Udával tempo celému tímu, usmerňoval ho.

Aj v tejto sezóne patril Slovák k základným ťahúňom SSC. V Serii A odohral 32 zápasov.

Žiaden Slovák nevyhral taliansku ligu dvakrát. Žiaden náš rodák nezískal dva majstrovské tituly v jednej zo štyroch najlepších líg sveta (Seria A, La Liga, Premier League, Bundesliga). Práve tridsaťročný Lobotka môže byť prvý.

„Sme blízko, ale pred našimi fanúšikmi musíme urobiť ešte jeden krok. Veľkú časť sezóny sme boli na vrchole, aj napriek mnohým ťažkostiam. Je to na týchto chlapcoch, ktorí do toho vložili srdce a dušu. Naozaj dúfam, že titul získame, pretože by to bol veľký úspech,“ vyhlásil tréner SSC Antonio Conte.