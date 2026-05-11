Neapol sa vzchopil, no záver pokazil. Bologna mu zasadila úder v nadstavení

Momentka zo zápasu Neapol - Bologna (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|11. máj 2026 o 23:01
Serie A - 36. kolo:

SSC Neapol – FC Bologna 2:3 (1:2)

Góly: 45.+2 Di Lorenzo, 48. Alisson Santos - 10. Bernardeschi, 34. Orsolini (z 11 m), 90.+1 Rowe

Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v pondelkovom dueli 36. kola Serie A s Bolognou 2:3.

Domáci dokázali zlikvidovať dvojgólové manko vďaka gólom Giovanniho Di Lorenza a Alissona Santosa, no v nadstavení rozhodol efektnými nožničkami Jonathan Rowe.

Lobotka hral do 76. minúty, z trávnika odišiel za stavu 2:2. Jeho tím figuruje dve kolá pred koncom na druhej priečke za už istým majstrom Interom Miláno.

Neapol má pred tretím Juventusom náskok dvoch bodov, Bologna ukončila šnúru troch duelov bez víťazstva a poskočila na ôsmu priečku.

