Inter získal double prvýkrát od odchodu Mourinha. Zaslúžili sme si to, reagoval tréner

Futbalisti Interu Miláno si vybojovali domáce double prvýkrát od roku 2010.
Dosiahli ho stredajším triumfom vo finále Talianskeho pohára na Stadio Olimpico nad domácim Laziom Rím 2:0, pričom titul v Serii A si zabezpečili už štyri kolá pred koncom súťaže.
Veľký podiel na tom má tréner Cristian Chivu, ktorý bol ako hráč v kádri „nerazzurri“ aj v roku 2010.
Inter vtedy pod vedením Joseho Mourinha získal okrem domáceho double aj Ligu majstrov.
Chivu si na treble v pozícii kormidleníka ešte bude musieť počkať, keďže v LM vypadol už v baráži o osemfinále s nórskym prekvapením FK Bodö/Glimt. Zisk dvoch trofejí si však veľmi užíval.
„Po dobrej sezóne sme si tieto trofeje zaslúžili. Víťazstvo v lige a pohári nikdy nemôžete považovať za samozrejmosť. Sme veľmi šťastní,“ povedal pre Mediaset.
Získať double je veľmi dôležité
Jeho zverenci išli do finále dobre naladení z predchádzajúceho ligového duelu, keďže pred štyrmi dňami nastúpili rovnako na pôde Lazia a vyhrali 3:0.
Tentokrát sa ujali vedenia v 14. minúte po vlastnom góle čiernohorského obrancu Adama Marušiča.
Po polhodine zvýšil na 2:0 kapitán Lautaro Martinez a Inter si už náskok postrážil. Pre argentínskeho útočníka, ktorý pre zranenia vynechal značnú časť sezóny, to bol už 22. gól vo všetkých súťažiach v ročníku.
„Získať double je veľmi dôležité. Nebolo ľahké začať znova po tom, čo sa stalo minulý rok, ale podarilo sa nám mať skvelú sezónu, čo sa týka našich výkonov, výsledkov a intenzity.
Som rád, že sme skončili s ďalšou trofejou, ktorá je pre nás veľmi dôležitá,“ vyhlásil Lautaro, ktorý pripomenul vlaňajšok, keď Inter skončil v lige o bod za Neapolom, prehral v semifinále pohára a vo finále Ligy majstrov ho zničil Paríž Saint Germain 0:5.
„Akú známku by som dal Chivuovi? Desať z desiatich,“ pochválil nového trénera.
Dnes večer sme narazili na lepší tím
Pre Lazio to bola ďalšie trpká prehra v nevydarenej sezóne, v ktorej figuruje dve kolá pred koncom ligy až na deviatom mieste a bojkotuje ho časť vlastných fanúšikov.
Tí nechodia na domáce zápasy, keďže nesúhlasia so smerovaním klubu pod vedením dlhoročného majiteľa Claudia Lotita.
Na finále si cestu našli, no najbližšie by mali opäť absentovať na rímskom derby so susedným AS.
„Som sklamaný aj za chlapcov, pretože ich morálka je momentálne nízka. A aj za fanúšikov, ktorí sa dnes večer vrátili na štadión vo veľkom počte.
Dnes večer sme jednoducho narazili na lepší tím, ako sme my,“ citovala agentúra AFP trénera Lazia Maurizia Sarriho.