Boj o Ligu majstrov sa vyostruje. Neapol si domácou prehrou narobil komplikácie

Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si skomplikovali situáciu v boji o Ligu majstrov.
V 36. kole talianskej Serie A prehrali na domácej pôde s FC Bologna 2:3. V tabuľke si udržali druhé miesto, no pred tretím Juventusom Turín majú už iba dvojbodový náskok.
AC Miláno a AS Rím strácajú na Neapol tri body. Neapol v zostave s Lobotkom dokázal proti Bologni zlikvidovať dvojgólové manko vďaka presným zásahom Giovanniho Di Lorenza a Alissona Santosa, no v nadstavení rozhodol efektnými nožničkami Jonathan Rowe.
Lobotka hral do 76. minúty, z trávnika odišiel za stavu 2:2. Bologna ukončila šnúru troch duelov bez víťazstva a poskočila na ôsmu priečku.
„Začiatok zápasu bol z našej strany zlý, dvakrát sme inkasovali. Dokázali sme zareagovať na nepriaznivý vývoj a vyrovnať na 2:2, no záver sme nezvládli. Vždy zabolí, keď dostanete gól v nadstavenom čase. Bologna potvrdila, že má kvalitný tím, dobre sa na nás pripravila.
Musíme sa z tejto prehry rýchlo pozviechať. Potrebujeme získať tri body na to, aby sme si zabezpečili účasť v Lige majstrov, chceme skončiť v tabuľke čo najvyššie. Verím, že sa nám to podarí," uviedol pre klubový web tréner Neapola Antonio Conte.
Hrdinom Bologne sa stal striedajúci Rowe, ktorý akrobatickým spôsobom umlčal neapolských fanúšikov na štadióne Diega Maradonu.
„Nebol som nadšený z toho, že som sa nedostal do základnej jedenástky. Keď ma tréner poslal na ihrisko, povedal mi, že tento zápas musíme vyhrať a ja môžem k tomu výrazne prispieť. Som rád, že som pomohol mužstvu gólom. Dôležité bolo, že sme hrali ako tím."