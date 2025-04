Malý Slovák je na inej úrovni. V Taliansku máme hráča, ktorý je fenomén, tvrdí expert

„Ak si mám vybrať medzi ním a Nicolòm Barellom (stredopoliar Interu a talianskej reprezentácie, pozn. red.), tak jednoznačne Lobotka. V porovnaní s Barellom je na inej úrovni,“ dodal Cassano.

SSC Neapol sa cez víkend dotiahol v tabuľke Seria A na milánsky Inter.

Oba tímy majú po 71 bodov, do konca sezóny zostáva už len päť kôl. Obhajca titulu Inter síce disponuje výrazne lepším skóre, no to sa v prípade rovnosti bodov neberie do úvahy.

Inter je favoritom

Ak budú mať dva najlepšie tímy rovnaký počet bodov aj po skončení súťaže, tak rozhodne baráž.

Ak si Inter udrží lepšie skóre, tak by mal výhodu domáceho prostredia. V prípade remízy po 90 minútach by nasledoval rovno penaltový rozstrel – bez predĺženia.