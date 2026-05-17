Lobotka s Neapolom mieri do Ligy majstrov, Juventus sa dostal do problémov. AS Rím ovládlo derby

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov.
V nedeľnom stretnutí predposledného 37. kola talianskej Serie A zvíťazili na trávniku poslednej Pisy 3:0 a upevnili si pozíciu na druhom mieste tabuľky za už istým majstrom Interom Miláno.
„Partenopei“ položili základ triumfu v prvom polčase, keď sa presadili Scott McTominay a Amir Rrahmani. V samotnom závere ešte spečatil víťazstvo Rasmus Höjlund.
Neapol má na druhej priečke trojbodový náskok pred AC Miláno, ktoré zvíťazilo nad Janovom 2:1.
„Rossoneri“ musia účasť v prestížnej súťaži spečatiť v záverečnom zápase s Cagliari.
Dôležitý krok smerom k miestenke v LM spravili aj hráči AS Rím, ktorí zaostávajú za milánskym klubom len o skóre. O ich víťazstve v mestskom derby nad Laziom 2:0 rozhodol dvojgólový stopér Gianluca Mancini. Oba tímy dohrávali v desiatich.
Európsku ligu majú istú piate Como a šiesty Juventus Turín, ktoré sa však môžu v prípade zaváhania Milána a Ríma posunúť aj vyššie, keďže na tieto dve mužstvá stráca zhodne po dva body.
Serie A - 37. kolo:
AS Rím - Lazio Rím 2:0 (1:0)
Góly: 40. a 60. Mancini, ČK: 70. Wesley Franca - 70. Rovella
FC Janov - AC Miláno 1:2 (0:0)
Góly: 87. Vasquez - 50. Nkunku (z 11 m), 81. Athekame
Como 1907 - Parma Calcio 1:0 (0:0)
Gól: 58. Moreno
Pisa SC - SSC Neapol 0:3 (0:2)
Góly: 21. McTominay, 27. Rrahmani, 90.+2 Höjlund
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Juventus FC - ACF Fiorentina 0:2 (0:1)
Góly: 34. Ndour, 83. Mandragora