ONLINE: SSC Neapol - Sporting Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

NEAPOL. Futbalisti tímov SSC Neapol a Sporting Lisabon dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na Štadióne Diega Armanda Maradonu a začína sa o 21:00 h.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SSC Neapol - Sporting Lisabon (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
01.10.2025 o 21:00
2. kolo
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lisabon
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní online prenosu z futbalovej Ligy majstrov medzi SSC Neapol a Sporting Lisabon.
SSC Neapol
Zverenci Antonia Conteho odhrali svoj prvý zápas Ligy majstrov v tejto sezóne na pôde Manchestru City. Dve tretiny hrali v oslabení po vylúčení Di Lorenza. S mimoriadne náročným súperom napokon padli a prehrali 0:2. Nedarilo sa im ani cez víkend. V nedeľu odohrali zápas na pôde AC Miláno a opäť prehrali. Tento krát tesne 1:2.
Sporting Lisabon
Hostia z Lisabona vstúpili do základnej časti Ligy majstrov úspešne. S kazašským zástupcom Kajrat Almaty urobil krátky proces a zvíťazili jasne 4:0. Sporting odohral cez víkend ligový zápas na pôde Estorilu a podarilo sa mu zvíťaziť tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil v prvom polčase Luis Suárez.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.