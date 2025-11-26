Oslávenec Lobotka zvýšil úroveň, čo bol kľúč. Neapol vzýval najväčšiu ikonu

Súboj Ligy majstrov SSC Neapol vs. FK Karabach sa odohral v deň, keď si Neapol pripomínal piate výročie od smrti Diega Maradonu – v aréne, ktorá nesie meno kultového génia.
„Bolo by to krásne, keby sme dosiahli skvelý výsledok na Maradonovu pamiatku,“ vyhlásil pred zápasom tréner Antonio Conte.
Je zhodou okolností, že stredopoliar Stanislav Lobotka, jeden z lídrov Neapola, oslavuje narodeniny v rovnaký deň: 25. novembra. V utorok sa dožil tridsaťjeden rokov.
S najväčšou ikonou Neapola má slovenský stredopoliar ešte jedno spoločné – obaja sú dvojnásobní majstri Talianska. Ikonický Argentínčan sa už tretieho (2023) ani štvrtého (2025) titulu nedožil.
Lobotkovi želal celý Neapol
SSC Neapol v utorkovom zápase Ligy majstrov zdolal FK Karabach 2:0 a mnohými spôsobmi si pripomenul svojho Diega.
„V 10. minúte celý štadión, ktorý je pomenovaný po ňom, spieval len pre Maradonu. Ľudia zdvihli do vzduchu šály, dresy a vlajky na jeho počesť,“ opisoval denník Gazzetta dello Sport.
Oslávenec Lobotka odohral celý zápas, špecializovaný server Sofascore mu dal známku 7,2.
„Lobotkovi blahoželá prezident De Laurentiis a celý SSC Neapol,“ zvestovala domovská stránka talianskeho veľkoklubu. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 94 percent, pripísal si aj jednu kľúčovú prihrávku.
Čo bol kľúč?
„V deň svojich narodenín predviedol svoju obvyklú – mimoriadnu inteligenciu,“ chválil ho po zápase portál Tuttonapoli.net. Lobotka si pripísal päť získaných lôpt.
SSC Neapol - FK Karabach 2:0 (0:0)
Góly: 66. McTominay, 72. Jankovič (vl.)
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
„V druhom polčase sa jeho úroveň zvýšila, čo sa ukázalo ako kľúčové,“ hodnotil jeho výkon portál Calcionapoli1926.it.
Niekoľkokrát siahal Neapol po góle už v prvom polčase, no stále narážal na blok, na reflex súperovho brankára, na kus smoly.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Karabach
Útočník Rasmus Höjlund navyše nepremenil penaltu. Zápas sa lámal najmä v strede poľa, kde sa postupne vyprofiloval muž okamihu – Scott McTominay. Prvé minúty mal chaotické, sám po zápase priznal, že spravil priveľa chýb.
„Ale to sa stáva, keď hráte po pár dňoch. Druhý polčas bol lepší, mali sme streliť viac gólov,“ hovoril Škót, neskôr vyhlásený za hráča zápasu.
Spokojný Conte
Všetko sa pohlo až po hodine hry. Rohový kop, McTominay si našiel miesto v šestnástke a tvrdou hlavičkou prelomil odpor súpera – 1:0.
A Neapol šiel ďalej. Druhý gól bol skôr výsledkom chaosu než futbalovej geometrie – McTominayov strelecký pokus sa odrazil od nôh Marka Jankovič do vlastnej brány.
"Chcem pomôcť tímu, tréner odo mňa vyžaduje vysoký výkon, či už strelím gól alebo nie. Spravil som niekoľko chýb, musím sa zlepšiť," dodal hrdina zápasu.
Neapol má po piatich zápasoch LM na konte sedem bodov.
Po zápase bol tréner Conte spokojný – jeho hlas však niesol aj úľavu.
„Bola to výnimočná atmosféra, spomienka na Maradonu. Chceli sme mu vzdať hold najlepším spôsobom. Ich brankár mal niekoľko skvelých zákrokov, chvíľu to vyzeralo, že gól nedáme. Ale tím bol veľmi sústredený. Hráči berú svoje povinnosti vážne.“
McTominay k tomu dodal vlastnú, tichšiu vetu:
„Neapol mi dal veľa do života. Publikum je ikonické. Títo ľudia mi dali veľa.“