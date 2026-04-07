ONLINE: Sporting Lisabon - Arsenal FC dnes, štvrťfinále Ligy majstrov LIVE (1. zápas)

Futbalisti tímov Sporting Lisabon a Arsenal FC dnes hrajú prvý zápas štvrťfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Sporting Lisabon - Arsenal FC (Liga majstrov, štvrťfinále, 1. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Štvrťfinále 2025/2026
07.04.2026 o 21:00
Lisabon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Rozhodca: Siebert (GER).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov, keď sa proti sebe v rámci prvého stretnutia postaví Sporting CP Lisabon a Arsenal FC.
Sporting sa naladil na veľký európsky večer víťazstvom 4:2 v lige a stále živí nádej na titul. Do štvrťfinále Ligy majstrov sa dostal prvýkrát od sezóny 1982/83 a formu má výbornú, keď z posledných 16 zápasov prehral len raz.
Arsenal prišiel o šancu na štyri trofeje po prehre vo finále Carabao Cupu s Manchestrom City a vyradení z FA Cupu, no stále môže pomýšľať na double. Napriek tomu, že v piatich z posledných ôsmich štvrťfinále Ligy majstrov nepostúpil, jeho aktuálna forma v tejto súťaži je výborná.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.