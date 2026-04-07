VIDEO: Arsenal sa trápil v Lisabone. Výkúpenie prišlo až v nadstavenom čase

Liga majstrov - prvý zápas štvrťfinále
Sporting Lisabon - Arsenal 0:1 (0:0)
Gól: 90+1. Havertz
Futbalisti Arsenalu zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon 1:0.
Triumf Londýnčanov zariadil v prvej minúte nadstaveného času Havertz.
V Lisabone mali prvé šance domáci, Araujo dokonca v 6. minúte napálil loptu do brvna. To isté na druhej strane zopakoval Madueke po rohovom kope.
Potom sa však hralo prevažne medzi šestnástkami a diváci veľa futbalového divadla nevideli.
Po prestávke sa hostia tešili z gólu po strele Zubimendiho, ale VAR odhalili ofsajdové postavenie Gyökeresa.
V závere mali najskôr šancu rozhodnúť domáci, ale Catama zastavil Raya. V nadstavenom čase napokon priniesol Londýnčanom víťazstvo striedajúci Havertz.
V stredu sú ma programe ďalšie dva štvrťfinálové zápasy FC Barcelona - Atletico Madrid a Paríž Saint-Germain - FC Liverpool. Odvety sú na programe o týždeň 14. a 15. apríla.