VIDEO: Arsenal sa trápil v Lisabone. Výkúpenie prišlo až v nadstavenom čase

Kai Havertz oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. apr 2026 o 23:07
Liga majstrov - prvý zápas štvrťfinále

Sporting Lisabon - Arsenal 0:1 (0:0)

 Gól: 90+1. Havertz

Futbalisti Arsenalu zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon 1:0.

Triumf Londýnčanov zariadil v prvej minúte nadstaveného času Havertz.

V Lisabone mali prvé šance domáci, Araujo dokonca v 6. minúte napálil loptu do brvna. To isté na druhej strane zopakoval Madueke po rohovom kope.

Potom sa však hralo prevažne medzi šestnástkami a diváci veľa futbalového divadla nevideli.

VIDEO: Zostrih zápasu Sporting - Arsenal

Po prestávke sa hostia tešili z gólu po strele Zubimendiho, ale VAR odhalili ofsajdové postavenie Gyökeresa.

V závere mali najskôr šancu rozhodnúť domáci, ale Catama zastavil Raya. V nadstavenom čase napokon priniesol Londýnčanom víťazstvo striedajúci Havertz.

V stredu sú ma programe ďalšie dva štvrťfinálové zápasy FC Barcelona - Atletico Madrid a Paríž Saint-Germain - FC Liverpool. Odvety sú na programe o týždeň 14. a 15. apríla.

