Trnava smúti, komentátor nechápal rozhodcu: Komédia. V Častkovciach máš za to facku

TRNAVA. Mali výborný prvý polčas, ale v druhom prišla katastrofa. Postup vyzerá v nedohľadne. Musel by sa stať zázrak.
Futbalisti Trnavy v 3. predkole Konferenčnej ligy prehrali na pôde Universitatea Craiova 0:3, čo je rozdielom triedy.
„Niečo sme si v šatni povedali, bohužiaľ, nezačali sme vôbec dobre. Po zmene strán sme ľahko stratili lopty, aj profesorsky,“ opisoval na tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Ščasný, citoval ho trnavskyhlas.sk.
Trnava ukončila priaznivú sériu, keď predtým neprehrala päť súťažných zápasov za sebou.
„V zápase, kde nemáte veľa priestoru a súper bude agresívny, som očakával, že budeme na sto percent koncentrovaní, neboli sme," priznal Ščasný.
Štadión Ion Oblemenco v Craiove má kapacitu takmer 31-tisíc a vo štvrtok bol na 70 percent zaplnený.
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3:0 (0:0)
Góly: 51. Baiaram, 54. Al Hamlawi, 81. Mora
ŽK: Houri - Kudlička
ČK: 85. Paur (Trnava) za úder do tváre
Rozhodcovia: Jaanovits - Härsing, Roos (všetci Est.)
Universitatea Craiova: Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles (81. Cretu), Baluta, Cicaldau (71. Houri), Bancu (59. Stefan) – Al Hamlawi (71. Nsimba), Baiaram (81. Mekvabišvili)
Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Koštrna, Twardzik – Holík, Procházka, Kratochvíl (77. Moistsrapišvili), Mikovič (88. Jureškin) – Azango (67. Kudlička), Ďuriš (77. Paur), Daniel (67. Skrbo)
Počet divákov: 23.000
Trnava svojim nástupom do zápasu súpera zaskočila, už po pár minútach mohla vyhrávať. Gól Michala Ďuriša neplatil pre ofsajd. Ten istý útočník mal vzápätí aj ďalšiu nebezpečnú strelu.
Erik Daniel sa v 23. minúte chytal za hlavu, keď po veľkej chybe domáceho brankára netrafil odkrytú bránku. Bola to tutovka. Ďalšiu šancu mal Philip Azango.
Komédia a rozhodca
Ešte väčšiu šancu zahodil v závere polčasu domáci útočník, ktorý trafil brvno. Trnavu ratoval brankár Žiga Frelih, ktorý predviedol famózne zákroky.
Do druhého polčasu vstúpila Trnava katastrofálne a v priebehu pár sekúnd inkasovala rýchle dva góly.
"Z ľahších situácií ako v prvom polčase sme inkasovali. Mali sme loptu na svojich kopačkách a trikrát sme inkasovali gól, čo je pre nás lekcia. Musíme sa z nej poučiť," tvrdil tréner Ščasný.
„Pred týmto som varoval. Za tri minúty nemôže dostať Spartak dva góly. Skrat obrany,“ povzdychol si expert Slovenskej televízie a bývalý hráč Trnavy Peter Ďuriš.
Počas priameho prenosu zaujal aj komentátor Ľuboš Hlavena, ktorému sa nepáčili verdikty hlavného rozhodcu. „Keď za toto nedá žltú kartu, tak to je komédia. V Častkovciach za to dostaneš facku,“ reagoval trebárs Hlavena.
Vylúčený Trnavčan
„Ja neviem, asi si karty zabudol doma v Estónsku. Chýbajú mu vo vrecku,“ dodal Hlavena.
Doplnil ho Peter Ďuriš. „Rozhodca zápas na sto percent nezvládol.“
Trnava v závere dohrávala bez vylúčeného Jakuba Paura, ktorý dostal červenú kartu za úder lakťom.
Odveta je v Trnave o týždeň, 14. augusta o 20.30.
Peter Ďuriš zhodnotil, že sa ukázala kvalita domácich.
Celková hodnota kádra Universitatea Craiova je takmer 23-miliónov eur, čo je viac ako trojnásobok tímu Spartaka (6,7 milióna eur).