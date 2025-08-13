Trnava nevešia hlavu a verí v zázrak v odvete. Ščasný: Ideme sa pobiť o nemožné

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava majú pred sebou náročnú odvetu 3. predkola Konferenčnej ligy proti CS Universitatea Craiova.
Z Rumunska si odniesli trojgólové manko po prehre 0:3, ale tréner tímu Michal Ščasný pred štvrtkovým zápasom nevešia hlavu a verí v zázrak.
Konferenčná liga - odveta 3. predkola
Štvrtok 14. augusta 20.30: FC Spartak Trnava - CS Universitatea Craiova
/Štadión Antona Malatinského, rozhodujú: Attwell - Betts, Davies (všetci Ang.), prvý zápas: 0:3/
Ideme sa pobiť o nemožné
Minulý štvrtok začal Spartak v Craiove aktívne, ešte počas prestávky bol stav nerozhodný 0:0.
Po zmene strán však dali domáci dva rýchle góly, v závere pridal tretí Carlos Mora a s „andelmi“ to pred odvetou nevyzerá dobre.
„Určite ideme do toho zápasu motivovaní, jednoznačne sa zázraky vo futbale dejú. Máme podporu našich fanúšikov na vlastnom štadióne, takže bude záležať iba na nás, ako vstúpime do zápasu.
Chceme byť určite aktívni a bolo by dobré a určite by nám pomohlo, keby sme rýchlo strelili gól. Ale musíme byť veľmi organizovaní, veľmi koncentrovaní.
Videli sme, že keď vypadneme, vedia to potrestať. Bude to veľmi ťažký zápas, ale ideme sa pobiť o nemožné a s týmto cieľom ideme do toho duelu,“ uviedol Ščasný na stredajšej tlačovej konferencii.
VIDEO: Tréner Trnavy Michal Ščasný
Zázraky sa v Trnave dejú
Spartak mal po úvodnom zaváhaní v 1. predkole Európskej ligy so švédskym BK Häcken skvelý štart do novej sezóny.
V 2. predkole KL si jasne poradil s FC Hibernians Paola z Malty v celkovom súčte 7:2 a po troch kolách Niké ligy je v domácej súťaži ako jediný stopercentný.
V doterajších štyroch stretnutiach na Štadióne Antona Malatinského dokázal streliť aspoň tri góly už dvakrát.
„V kabíne nie je žiadny problém, atmosféra je fajn. Tešíme sa na zajtrajší zápas a vieme, čo nás čaká. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Ale zázraky sa dejú, zvlášť v Trnave, takže ja verím, že zajtra nás jeden čaká.
Treba začať tak, ako sme začali tam. Vo futbale je možné všetko a myslím si, že keby sme dali prvý gól, tak tu s pomocou tribún dokážeme veľké veci.
Je to len na nás a ja verím, že do toho zápasu vstúpime dobre a bude sa vyvíjať tak, ako budeme chcieť my,“ povedal útočník Michal Ďuriš.
VIDEO: Útočník Trnavy Michal Ďuriš
Vieme, aké majú slabiny
Štyridsaťšesťročnému koučovi nebudú k dispozícii v Rumunsku útočník Jakub Paur po červenej karte a obranca Filip Twardzik, ktorý má zlomený palec. Zvyšok kádra je podľa Ščasného v poriadku.
„Andeli“ si pred odvetou uvedomovali slabiny súpera, ale do detailov zachádzať nechceli.
„V momente, keď sme boli smerom do ofenzívy nebezpeční, otvárali sa okienka. Samozrejme, nebudem hovoriť, ktoré.
Dôležité je, aby sme boli trpezliví a aby sme sa neponáhľali s loptou, lebo každú stratu alebo uponáhľanosť vedia potrestať.
Vieme, aké majú slabiny, v ktorých priestoroch, v ktorých hráčoch a budeme sa snažiť tieto veci využiť,“ vysvetlil český kormidelník.
„Nechcel by som veľmi konkretizovať, čo na nich platí, ale z prvého zápasu vieme, kde majú slabiny a kde by sa to dalo potrestať,“ dodal Ďuriš.
Nepozeráme sa, kto nastúpi
Craiova cez víkend v lige rotovala takmer celú zostavu, no tréner sa na to príliš nezameriava.
„To isté mali aj pred tým našim zápasom. Káder majú široký, majú kvalitu, ale teraz sa nechceme pozerať na to, kto nastúpi a nenastúpi.
Jednoducho chceme byť v tomto zápase úspešní a nemôžeme sa pozerať na to, kto hrá a kto nehrá,“ povedal Ščasný a k taktike svojho tímu dodal:
„Určite chceme byť od začiatku aktívni, ale s tým, že si musíme dávať pozor na zadné vrátka.
Nemôžme sa púšťať do nejakého extra bláznivého štýlu, že všetci ideme dať gól, lebo to bude naša smrť.“
Ščasný verí v podporu fanúšikov
V stredu bolo predaných šesťtisíc vstupeniek, teda necelá tretina kapacity štadióna.
„Jednoznačne potrebujeme fanúšikovskú podporu. Čím väčší počet ich bude, tým lepšie pre celú atmosféru zápasu a aj pre chalanov na ihrisku. Je rozdiel mať 5-6 tisíc a je rozdiel mať 10 a viac.
Takže dúfam, že nám pomôžu v čo najväčšom počte a že ich odmeníme dobrým výkonom a že ich potešíme,“ vyjadril sa k téme diváckej kulisy Ščasný.
Úvodný výkop stretnutia je na programe o 20.30 h, rozhodovať bude trojica Angličanov na čele s hlavným arbitrom Stuartom Attwellom.
Postupujúci si v play off o hlavnú fázu zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi Vikingom Stavanger a Istanbulom Basaksehir. Minulotýždňový duel v Nórsku vyhral turecký tím 3:1.