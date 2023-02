Z jasného zápasu bola ešte dráma. Trnava si napokon body postrážila

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Na rozdiel od minulého zápasu s Ružomberkom sme veľmi dobre vstúpili do stretnutia, boli sme efektívni, z dvoch šancí sme dali dva góly. Potom sa chalani bavili futbalom spolu s ľuďmi, darilo sa nám kombinovať, mali sme ďalšie príležitosti, mohli sme aj skôr zvýšiť na 3:0. Prvý polčas bol z našej strany výborný.

V druhom polčase som do toho vstúpil striedaniami a prišla jedenástka, ktorá zmenila dianie na ihrisku. Trenčín vycítil šancu, znervózneli sme a napokon môžeme byť radi, že sme to ustáli, aj keď Trenčín už za stavu 3:2 nemal vyložené šance s výnimkou možno jednej nebezpečnej.

Mohli sme zápas zavrieť na 4:2, Ofori to netrafil a do poslednej sekundy to bolo nervózne. Pre nás sú to dôležité tri body, som rád, že sme zvíťazili."

Marián Zimen, tréner AS Trenčín: "Do zápasu sme nevstúpili dobre, nesplnili sme plán ani zámer, chýbala nám kompaktnosť, kontakt v súbojoch, väčšia agresivita, dôraz, ani pohybovo to nebolo tak, ako si predstavujeme. Tým pádom sme nemohli byť úspešní.

V druhom polčase sme zvýšili aktivitu, zrýchlili hru, niektoré situácie sme zjednodušili, dostali sme sa dvoma gólmi do hry, ale nestačilo to."