Slovan padol, Weissa podráždil novinár: Tvoje negatívne otázky ma nezaujímajú

Pre slovanistov sa zo Slovenského pohára stala nočná mora. Opäť končia skôr, než sa súťaž poriadne rozbehla – a znovu pri tom bola Trnava.
FC Spartak vyradil úradujúceho majstra Slovenska už v osemfinále. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v jedenástkovom rozstrele vyhrali domáci 5:3.
Pre Slovan je to ďalšia pohárová rana. V aktuálnom ročníku sa neprebojoval ani do štvrťfinále. Horší výsledok zaznamenal klub z Tehelného poľa naposledy v sezóne 2018/19, keď bol zo súťaže vyradený už v 2. kole po kontumačnej prehre s Hornými Orešanmi.
„Je to asi nejaká kliatba. Som tu piaty rok a pohár som prakticky nevyhral. Nie je mi to v Slovane súdené,“ priznal tréner Vladimír Weiss.
Po jeho príchode do klubu Slovan získal Slovenský pohár iba raz – v roku 2021 zdolal vo finále Žilinu. „To som bol pri tíme iba asi dva týždne, trofej vyhral Darko Milanič,“ dodal Weiss.
Rozpačitý vstup do roka
Odvtedy nasledovalo päť neúspešných pokusov, pričom štyrikrát slovanistov zastavila práve Trnava.
Slovan vstúpil do roka 2026 nepresvedčivo. Najskôr vyhral 3:0 po výbornom výkone na pôde DAC Dunajská Streda, no následne doma prehral 0:2 s Trenčínom, ktorý bojuje o záchranu.
V stredu úradujúci majster nezvládol pohárový zápas v Trnave. Najmä výkon v prvom polčase bol slabý, bez odvahy a energie.
Z nových posíl nastúpil v základnej zostave iba stopér Svetozar Markovič. V druhom polčase, od 70. minúty, naskočil do hry stredopoliar Niko Janković. Chorvát bol úspešný v penaltovom rozstrele.
Japonec stále šancu nedostal
Japonský stredopoliar Daiki Matsuoka, ktorý očaril na základne senzačných dát, ani tentoraz do hry nezasiahol. Na svoju premiéru stále čaká.
Útočník Adam Griger nebol ani na súpiske.
„Musí prísť moja reakcia, pretože sme hrali bojazlivo. Niektorým hráčom stále dávam dôveru a oni to nevracajú. Budem sa musieť rozhodovať trošku ostrejšie. Veľké zápasy sú aj o rozhodnutiach trénerov, aj veľkých hráčov. Verím, že ešte máme veľkých hráčov a dobré mužstvo,“ vyhlásil Weiss.
„Budem si to musieť dobre rozmyslieť. Verím, že to ale zvládneme. Ak nie, život pôjde ďalej,“ dodal.
Napätie aj na brífingu
Po zápase bolo cítiť napätie aj na mediálnom brífingu. Weissa rozladila otázka novinára, čo môžu dve zlyhania za sebou znamenať pre tím.
„Ja neviem, ja nie som veštec. Tvoje negatívne otázky ma nezaujímajú, ani ma to nebaví,“ reagoval podráždene. „Každá tlačovka je z tvojej strany negatívna,“ dodal.
Na záver priznal aj obavy z psychického dopadu. „Bude to ťažké, čo sa týka psychiky. Ľudia sa postavia proti vám, s čím treba počítať,“ uzavrel tréner Slovana.
Pohár je pre Slovan opäť uzavretou kapitolou. Zostáva liga – a otázka, ako rýchlo sa mužstvo dokáže pozbierať z ďalšieho trnavského úderu.