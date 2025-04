Slovan inkasoval od Trnavy v posledných minútach. O finalistovi museli rozhodnúť penalty

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „V prvom rade som strašne hrdý, že som Trnavčan a keď sú veľké zápasy, tak naši fanúšikovia prídu na štadión. Postup patrí im a je vďaka nim, aj keď hráči hrali fantasticky a bez divákov by sme to nedokázali. Strašne som rád, že ľudia naplnili štadión, aj keď bol vietor a pršalo a pomohli nám do finále. Som presvedčený, že jediné mužstvo na Slovensku, ktoré dokáže na dva zápasy Slovan zdolať, sme my. Potrebujete samozrejme aj kúsok šťastia a byť dobre pripravení. Bol to ďalší nádherný večer, energia na štadióne je úžasná. Síce sme si to skomplikovali, lebo som veril, že keď vyhrávate nad Slovanom, dokážete polčas doviesť do vedenia. Nepodarilo sa nám to, ale stále sme verili, v druhom polčase sme už hrali vabank, hrali sme systém 3-5-2 so stopérmi Danielom, Štetinom a Mikovičom. Nakoniec to krátko pred koncom vyšlo, obaja útočníci sa zapojili do gólovej akcie a vynútili sme si predĺženie, v ktorom bol fantastický Žiga Frelih a skvelé penalty. Museli sme vybrať hráčov, ktorých Takáč nemá načítaných, lebo sú to strašne nepríjemné situácie, keď idete proti brankárovi, ktorý vie ako kopete. Nakoniec sme to zvládli. Teraz je úloha pripraviť sa na finále, dokončiť ligu a úloha pre historikov zistiť, či sa podarilo v histórii nejakému realizačnému tímu štyrikrát postúpiť do finále.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Sme sklamaní, nepostúpili sme do finále. Rozhodli situácie, kde sme mali skórovať, mali sme dve – tri veľké šance a v závere inkasujeme z brejku detinský gól. Trnava bojuje vždy až do konca, penalty sú o psychike, najlepší hráči niekedy nedajú, to sa stalo aj dnes, Barseghjan a Mak nedali. Nič som im však nevyčítal. Prehru beriem na seba, ako trénerovi mi nevyšlo nič. Ani striedania neboli ako sme chceli. Finále pohára nám v posledných štyroch rokoch nie je súdené. Trnave gratulujem k postupu, vydrela ho. My sme si ho premárnili sami nevyužitými šancami. Spartak je vynikajúci v tom, že drie a bojuje, či Daniel, Mikovič či iní trnavskí hráči. Nepretlačili sme to v koncovke cez to, kde platí nie, že môžem, ale musím. Budeme teraz bojovať v lige v sobotu, potom pôjdeme od zápasu k zápasu, aby sme vyhrali ligu.“