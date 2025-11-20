Koniec Ščasného bolo najlogickejšie riešenie. Trnava potrebuje impulz, vraví Škrtel

TRNAVA. Spartak Trnava v utorok večer oznámil zmenu na trénerskom poste. Po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Michalom Ščasným a na jeho miesto nastúpil športový riaditeľ klubu Martin Škrtel.
V stredu predpoludním už Škrtel viedol svoju prvú tréningovú jednotku na štadióne Slávia.
„Po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie sa vedenie FC Spartak Trnava rozhodlo ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Michalom Ščasným,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Hlavným dôvodom rozhodnutia boli podľa Škrtela výsledky a hra mužstva, ktoré neodzrkadľovali kvalitu kádra.
„Na základe kvality hráčov v kádri by postavenie mužstva v tabuľke, počte získaných bodov a predvedenej hry mali byť diametrálne odlišné.“
Škrtel priznal, že rozhodnutie sa nerobilo ľahko. „Nebolo to jednoduché rozhodnutie, aj z hľadiska osobného. Bol som ten, kto si Miša Ščasného vybral do Spartaka. Vytvorili sme si nielen profesionálny, ale aj priateľský vzťah. Bohužiaľ, život a futbal prinášajú aj takéto chvíle.“
Nový tréner zdôraznil, že jeho úlohou bude predovšetkým dodať mužstvu impulz pred koncom jesennej časti.
„Chceli sme spraviť rozhodnutie, ktoré by dodalo mužstvu správny impulz po stránke emócie a mentality. Realizačný tím zostal pokope s výnimkou Miša Ščasného, bol doplnený mnou z pozície športového riaditeľa.
Mužstvo poznám, skladali sme ho spoločne s Mišom. V tejto chvíli to bola pre nás nie najľahšia cesta, ale najlogickejšie riešenie, ktoré sme mohli spraviť.“
Škrtel priznal, že ide o jeho prvú skúsenosť na pozícii hlavného trénera: „Beriem to hlavne ako tímovú prácu s ostatnými trénermi v realizačnom tíme. Skúsenosť s trénerstvom som doposiaľ nemal, sú iné veci, s ktorými dokážem našim trénerom pomôcť. Takisto oni zase dokážu s inými vecami pomôcť mne.“
Trnavu čaká najbližší zápas v sobotu v Košiciach.
„Zmena je viditeľná a citeľná. Zápas v Košiciach bude o tom, ako ho hráči zvládnu v hlavách. Na to sme tu, aby sme družstvo pripravili čo najlepšie sa dá.
Čas je krátky, takže sa dnes zameriavame hlavne na mentálne nastavenie hráčov,“ dodal Škrtel pre Trnavský Hlas.