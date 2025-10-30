Ščasného intuícia zachránila Trnavu. Je vynikajúci, chválil striedajúceho hrdinu

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava v dohrávke 4. kola s Košicami zlomili negatívnu sériu štyroch ligových stretnutí bez víťazstva, v ktorých zaznamenali iba dva body. „Andeli“ zvíťazili 3:1, hoci víťazstvo sa nerodilo ľahko.
Posledný tím tabuľky na Štadióne Antona Malatinského vyhrával po góle Vladimíra Perišiča.
Domácemu trénerovi Michalovi Ščasnému vyšlo striedanie, keď už polhodine hry stiahol nevýrazného krídelníka Stefana Škrba a nahradil ho Timotejom Kudličkom, ktorý zakrátko vyrovnal.
O minútu na to otočil skóre Abdularahman Taiwo, v závere spečatil výsledok striedajúci Michal Ďuriš.
Ščasný: Chvalabohu to takto vyšlo
„Je to šťastie, nebudem sa hrať na veľkého. Na rovinu poviem, že som mal inú myšlienku, ale potom mi skočilo do hlavy, že potrebujeme agresivitu a nábehovosť za obranu, čo nám z ľavej strany chýbalo.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Košice
Kudlička je v tomto vynikajúci. Ide o agresívny typ hráča, má výborné nábehy a zakončenie. Chvalabohu to takto vyšlo. Dostal sa do priestoru, kde ani možno nemusel byť a pomohol nám gólom aj celkovo šprintérskymi nábehmi.
Taktiež v defenzíve, kde odviedol penzum roboty, pri pressingu dohrával súpera, ktorý nemal čas na pokojnú rozohrávku. V druhom polčase sme prešli na systém 3-5-2, aby sme zatvorili viac stred, kde sme mali problémy,“ komentoval svoje zápasové rozhodnutia Ščasný.
Ako povedal, uvedomoval si, že mužstvo je pod výsledkovým tlakom a potrebuje sa z neho vyhrabať za každú cenu, hoci aj nie pekným futbalom.
„Úprimne poviem, že po inkasovanom góle sa mi trochu zatočila hlava... Potrebovali sme zostať v zápase, veril som mužstvu, ktoré má obrovskú kvalitu. Cítil som zodpovednosť voči klubu a fanúšikom, nemali sme za sebou dobré výsledky.
Bola tam nervozita, potrebovali sme to hocijakým spôsobom zlomiť. Dôležité je, aby sme víťazstvo potvrdili v nedeľu doma s Trenčínom. Výsledok s Košicami bude mať hodnotu, ak opäť vyhráme,“ pokračoval trnavský kouč.
Bol to trochu šťastný gól, priznal Kudlička
Timotej Kudlička priniesol do trnavskej hry elán a výrazne oživil ofenzívu. Prvý ligový gól v jeho kariére bol zaslúženou odmenou.
„Bol to trochu šťastný gól, keby to tak chcem, asi to tak netrafím,“ priznal po stretnutí Kudlička. V týždni mu venoval svoje strelecké kopačky skúsený parťák z útoku Michal Ďuriš. Gól však napokon strelil mladý útočník hlavou.
„Hovoril mi, že to sú strelecké. Mišo často dával góly hlavou, kontroval som s úsmevom, že to sú skôr hlavičkárske. A vidíte, možno, že sú,“ pridal.
Kudlička mal prsty aj v treťom góle, po jeho driblingu v šestnástke a následnej strele brankár Matúš Kira vyrazil loptu pred Michala Ďuriša a ten zblízka pohodlne skóroval.
VIDEO: Timotej Kudlička po zápase s Košicami
„Viem,že keď má Kudlo loptu v šestnástke, už neprihráva. Sledoval som akciu a čakal, kedy bude strieľať. Išiel som tam naslepo, som rád, že sa odrazila lopta ku mne,“ vravel Ďuriš.
„Keď som mu v týždni dával moje kopačky, pridal som mu k ním pár slov vrátane poznámky, že v nich ešte zopár gólov zostalo. Som rád, že hneď v nich dal svoj prvý ligový gól. Teším sa z neho, je to poctivý chalan, má to v hlave upratané, verím, že bude takto pokračovať i ďalej,“ pridal pochvalné slová na adresu kolegu z útoku.
„Andeli“ sa po víťazstve posunuli na štvrtú priečku tabuľky s päťbodovou stratou na lídra zo Žiliny. Majú však ešte dohrávku s Podbrezovou k dobru.
„Úvod sezóny sme mali fantastický, štyri zápasy za sebou sme vyhrali, mysleli sme si asi, že už to pôjde samé. Dostali sme doma tri facky a trvalo nám to až dodnes, kým sme sa z nich spamätali. Som rád hlavne po Ružomberku, lebo po tom stretnutí padli tvrdšie slová v kabíne.
Verím, že to bolo posledné zrnko, čo sme si museli povedať. Musíme sa vrátiť na správnu koľaj a k poctivému futbalu. Iba tak sa to zlomí, ak budeme behať a bojovať. Ako Trnava to musíme mať založené na týchto veciach, potom príde aj futbalovosť,“ dodal Ďuriš.
Straka: Urobili sme naivné amatérske chyby
Veľké sklamanie zavládlo na košickej strane. Východniari sú stále poslední so štvorbodovou stratou na Ružomberok a Skalicu.
„Stretnutie sme mali pod kontrolou, boli sme dominantní na lopte, dobrí v kombinácii, pozbierali sme druhé lopty, vpredu obaja hráči odviedli výbornú prácu, hlavne čo sa týka súbojov jeden na jedného.
Všetko bolo v poriadku, ale na to sa nehrá. Stretnutie sme si sami pustili z rúk v minútovke, ktorú mi hlava neberie. Keď má súper v šestnástke jedného hráča a ten dá gól medzi štyrmi našimi, niečo nie je v poriadku.
Je to otázka komunikácie, prebratia hráčov, zaistenia. Zápasy rozhodujú maličkosti, nám sa dnes vypomstili, pretože sme neboli dôslední, aby sme to dotiahli do polčasu, domáci by možno potom viac znervózneli,“ hodnotil tréner Košíc František Straka.
Hnevali ho najmä prvé dva trnavské góly.
„Hrával som obrancu a toto je pre mňa nepochopiteľné, ide o situácie, ktoré rozhodujú. Viac-menej tam bol nedôraz a zlé vyhodnotenie situácií, do ktorých sme sa dostali. Preto to vzniklo. To nebolo niečo nehrateľné, že by nás niekto ,vybagoval´.
Pri prvom góle sa útočník nemôže dostať do vzduchu, ako obranca si na hráča počkám a idem do osobného súboja, aby protivník nehral. Keď vôbec nevyskočím a súperov hráč áno, tak je niečo zle. Musíme si to rozobrať. Dnes sme prehrali, pretože sme urobili naivné amatérske chyby. O to viac ma to mrzí,“ pridal český kouč.
Na Košičanov čaká v sobotu súboj s Dunajskou Stredou, potom idú do Trenčína a Ružomberka, kde ich čakajú „šesťbodové“ duely.
„Zažil som to asi pred dvoma rokmi, kde sme prehrali desaťkrát a dostali sme sa z toho. Nebolo to jednoduché, verím, že sa odrazíme aj teraz. Po výhre s Michalovcami sme si verili, že to už pôjde. Bohužiaľ, zase nás to zrazilo.
Chceli sme v Trnave bodovať, duel sa dobre vyvíjal, potom sa to ale všetko zrúti. Plakať je najjednoduchšie. Musíme sa z toho čo najskôr dostať, aby to nemalo fatálne následky,“ poznamenal brankár Košíc Matúš Kira.