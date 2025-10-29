Séria negatívnych výsledkov je na konci. Trnava otočila skóre v priebehu jednej minúty

Niké liga - dohrávka 4. kola
Spartak Trnava - Košice 3:1 (2:1)
Góly: 32. Kudlička (Holík), 33. Taiwo (Gong), 89. M. Ďuriš – 20. Perišić (Čerepkai)
Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Košecký
ŽK: Taiwo, Jureškin – Metu, Gallovič
Diváci: 3538
Spartak: Frelih – Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Moiscrapišvili (78. Chorcheli), Sabo, Jureškin – Gong (62. Procházka), Taiwo (78. Ďuriš), Škrbo (31. Kudlička)
Košice: Kira – Magda (86. Zsigmund), Teplan, Dimun, Kružliak, Kakay (78. Kovács) – Gallovič, Metu – Jones (69. Miljanič) – Čerepkai (86. Palacin), Perišič (78. Rehuš)
TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v dohrávanom stretnutí štvrtého kola Niké ligy nad FC Košice 3:1. Naplno bodovali až vo svojom piatom zápase v sérii, predtým zvíťazili naposledy 13. septembra.
Do vedenia išli prekvapujúco hostia, v 20. minúte napálil pod brvno z desať metrov po spätnej Čerepkaiovej prihrávke Perišič.
Tréner Ščasný na slabý výkon Spartaka reagoval po polhodine nasadením Kudličku, ktorý sa mu už o minútu poďakoval za dôveru gólovou hlavičkou.
O ďalšiu minútu už Trnava viedla, Moiscrapišvili dlhým pasom vysunul Gonga, ktorý z pravej strany poslal prudkú prihrávku do päťky, kde Taiwo pohotovo skóroval.
Po zmene strán sa Košičania snažili o vyrovnanie. Trnavčania však snahy hostí ustáli a v závere pečatili víťazstvo na 3:1, keď po Kudličkovom zakončení, ktoré Kira vyrazil, Ďuriš z blízka umiestnil loptu do siete.
Hlasy po zápase
Michal Ščasný, tréner Spartaka: „Pre nás veľmi podstatná výhra a tri body v ťažkom zápase. Otočili sme výsledok, možno nie pohľadným futbalom ale vydreli sme to. V tejto situácii sme to presne potrebovali. Ďakujem verným fanúšikom, hlavne ultras, ktorí nás povzbudzovali celý zápas. Po posledných stretnutiach sa mi nespalo dobre, postrácali sme body, cítil som zodpovednosť voči klubu aj fanúšikom, ktorí nám od začiatku sezóny pomáhali, no postupne sme ich výkonmi a výsledkami trochu strácali. Som rád, že sme to nakopli a verím, že sa vrátime na víťaznú vlnu."
František Straka, tréner Košíc: „Ten, kto nevidel zápas a prečíta si výsledok 3:1, si povie, no dobre... Kto ale videl, prečo sme prehrali, asi povie: ´Nezaslúžene´. Dnes sme predviedli veľmi dobrý výkon. Keby sme neurobili stupídne amatérske chyby, určite by sme v Trnave bodovali. V rozhodujúcej fáze sme neboli dôslední v osobných súbojoch, kde sa rozhodovalo. Rozohrali sme duel dobre po taktickej stránke, domácich sme do ničoho nepúšťali. Išli sme za gólom, ktorý sme strelili, zápas sme mali pod kontrolou, než prišla jedna minúta. To je vec, čo mi hlava neberie. Sklamanie je obrovské, po zmene strán sme mali tutovku, Žiga Frelih mal však dobre postavené tyče. Keby sme vyrovnali, zápas by možno vyzeral inak. Keď sa domáci za polčas raz dostanú do šestnástky a dajú gól, tak je niečo s otáznikom... Určite to mrzí, náš výkon mal parametre a chcem naň nadviazať v ďalších zápasoch, v ktorých verím budeme úspešnejší."