Trnava pohorela pred vlastnými fanúšikmi. Pripísala si prvú prehru

Na snímke sa tešia z gólu hráči DAC.
TASR|31. aug 2025 o 20:56
Spartak nestačil na rivala z Dunajskej Stredy.

Niké liga - 6. kolo

Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 15. a 63. Ramadan, 65. Redzič

ŽK: Kratochvíl, Mikovič, Kudlička, Ďuriš, Procházka – Popovič, Blažek, Ouro, Gagua

Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc

Diváci: 9362

Spartak: Frelih – Koštrna (32. Sabo), Nwadike, P. Karhan – Holík (80. Tomič), Kratochvíl (60. Moistsrapishvili), Procházka, Mikovič – Azango, M. Ďuriš (80. Paur), Škrbo (60. Kudlička)

DAC: Popovič – Kapanadze, Blažek, Nemanič (88. Modesto), Mendez – Tuboly – Gruber, Udvaros (58. Ouro) – Redzič (74. Gagua), V. Dukanovič (74. Sylla), Ramadan (88. Gueye)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s DAC Dunajská Streda 0:3.

DAC sa ujal vedenia v 15. minúte, keď Ramadan svoj prienik od polovice ihriska zakončil gólovou strelou po zemi k žrdi.

V 63. minúte pridal sýrsky futbalista aj svoj druhý gól v stretnutí, po rýchlom brejku ho našiel centrom z pravej strany Ouro a Ramadan hlavou nedal Frelihovi šancu.

V 65. minúte si zo strany naviedol loptu do palebnej pozície Redzič a ľavačkou pridal z 20 metrov výstavný tretí zásah.

Spartak napriek prehre zostáva na čele tabuľky, už však len o skóre pred druhým Trenčínom. Dunajská Streda je o bod tretia.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

