Trnava pohorela pred vlastnými fanúšikmi. Pripísala si prvú prehru

Niké liga - 6. kolo
Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 15. a 63. Ramadan, 65. Redzič
ŽK: Kratochvíl, Mikovič, Kudlička, Ďuriš, Procházka – Popovič, Blažek, Ouro, Gagua
Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc
Diváci: 9362
Spartak: Frelih – Koštrna (32. Sabo), Nwadike, P. Karhan – Holík (80. Tomič), Kratochvíl (60. Moistsrapishvili), Procházka, Mikovič – Azango, M. Ďuriš (80. Paur), Škrbo (60. Kudlička)
DAC: Popovič – Kapanadze, Blažek, Nemanič (88. Modesto), Mendez – Tuboly – Gruber, Udvaros (58. Ouro) – Redzič (74. Gagua), V. Dukanovič (74. Sylla), Ramadan (88. Gueye)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s DAC Dunajská Streda 0:3.
DAC sa ujal vedenia v 15. minúte, keď Ramadan svoj prienik od polovice ihriska zakončil gólovou strelou po zemi k žrdi.
V 63. minúte pridal sýrsky futbalista aj svoj druhý gól v stretnutí, po rýchlom brejku ho našiel centrom z pravej strany Ouro a Ramadan hlavou nedal Frelihovi šancu.
V 65. minúte si zo strany naviedol loptu do palebnej pozície Redzič a ľavačkou pridal z 20 metrov výstavný tretí zásah.
Spartak napriek prehre zostáva na čele tabuľky, už však len o skóre pred druhým Trenčínom. Dunajská Streda je o bod tretia.