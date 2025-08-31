ONLINE: FC Spartak Trnava - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú dohrávku zápasu 6. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
31.08.2025 o 19:00
6. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
V rámci 6. kola Niké ligy je na programe aj duel Trnavy proti Dunajskej Strede. Stretnutie sa začína o 19:00.
Trnava ako jediný tím ešte nestratila ani bod. Po štyroch odohraných zápasoch ich má na konte 12 a je na čele ligovej tabuľky. Trnavčania inkasovali iba jeden gól a strelili ich deväť. Ružomberok zdolali 3:0, Trenčín 1:0, Prešov tiež 1:0 a Komárno 4:1.
D. Streda figuruje na 5. mieste, doposiaľ nazbierala v štyroch dueloch 8 bodov. S Michalovcami remizovala 1:1, s Prešovom 0:0, Ružomberok zdolala 2:0 a Trenčín 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body