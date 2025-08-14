Spartak čaká náročná odveta. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)

BRATISLAVA. Po Slovane Bratislava má šancu predstaviť sa v európskych súťažiach už len jeden slovenský tím.
Spartak Trnava však musí predviesť nevídaný obrat, nakoľko v prvom zápase prehral 3:0.
V 3. predkole Konferenčnej ligy ho čaká odvetný duel na domácom trávniku proti rumunského celku CS Universitatea Craiova.
Spartak odohrá stretnutie o 20:30 h na štadióne Antona Malatinského, odvysiela ho STVR Šport a Voyo.
V akcii bude aj česká Sparta Prahra, ktorá cestuje na arménsku pôdu tímu FC Ararat-Armenia, zápas sa začne o 18:00 a v televízii ho nájdete na stanici Nova Sport 5.
Konferečnej lige sa bude venovať aj Arena Šport, stanica číslo 1 odvysiela od 19:00 duel ETO FC Gyor - AIK Stockholm.
Zápasy Trnavy a pražskej Sparty odvysiela aj streamovacia platforma Voyo.