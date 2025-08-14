Spartak čaká náročná odveta. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)

Vpravo hráč Trnavy a hráč Craiovi Carlos Mora bojujú o loptu počas prvého zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Universitatea Craiova a FC Spartak Trnava.
Vpravo hráč Trnavy a hráč Craiovi Carlos Mora bojujú o loptu počas prvého zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Universitatea Craiova a FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|14. aug 2025 o 08:27
Pozrite si TV program odvetných zápasov 3. predkola Konferenčnej ligy, v ktorom nastúpi aj FC Spartak Trnava.

BRATISLAVA. Po Slovane Bratislava má šancu predstaviť sa v európskych súťažiach už len jeden slovenský tím.

Spartak Trnava však musí predviesť nevídaný obrat, nakoľko v prvom zápase prehral 3:0.

V 3. predkole Konferenčnej ligy ho čaká odvetný duel na domácom trávniku proti rumunského celku CS Universitatea Craiova.

Spartak odohrá stretnutie o 20:30 h na štadióne Antona Malatinského, odvysiela ho STVR Šport a Voyo.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V akcii bude aj česká Sparta Prahra, ktorá cestuje na arménsku pôdu tímu FC Ararat-Armenia, zápas sa začne o 18:00 a v televízii ho nájdete na stanici Nova Sport 5.

Konferečnej lige sa bude venovať aj Arena Šport, stanica číslo 1 odvysiela od 19:00 duel ETO FC Gyor - AIK Stockholm.

Zápasy Trnavy a pražskej Sparty odvysiela aj streamovacia platforma Voyo.

Konferenčná liga

    dnes 08:27
