Trnava sa pripravuje na zápas leta. Čo viac si priať, teší sa manažér Spartaka

TRNAVA. FC Spartak Trnava oslávil storočnicu organizovaného futbalu.

Súčasťou osláv bol veľký zápas so španielskou Valenciou, ktorý sledovalo 12-tisíc divákov.

Bolo to skvelé futbalové divadlo. Trnava síce prehrala 0:1, no zápas so španielskym gigantom a účastníkom La Ligy sa zapísal do histórie trnavského klubu.