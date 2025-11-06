ONLINE: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová dnes, Konferenčná liga LIVE (3. kolo)

PRAHA. Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Raków Čenstochová dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 18:45 h na štadióne Letná v Prahe.
ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová (Konferenčná liga LIVE, 3. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
06.11.2025 o 18:45
3. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Raków
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu Konferenčnej ligy medzi AS Sparta Praha a Raków Częstochowa.
AC Sparta Praha
Zverenci Briana Priskeho majú po dvoch zápasoch hlavnej časti Konferenčnej ligy na svojom kontre tri body. V prvom zápase sa predstavili na domácej pôde proti írskemu Shamrock Rovers. Sparta doma podala dominantný výkon a zvíťazila 4:1. Druhý zápas na pôde chorvátskej Rijeky musel byť po prvom polčase prerušený kvôli hustému dažďu. Zápas sa dohrával na druhý deň a Rijeka v ňom zvíťazila tesne 1:0.
Raków Częstochowa
Poľský zástupca v Konferenčnej lige má za sebou ako aj jeho dnešný súper dva zápasy. Prvý zápas odohrali hráči Rakówa na domácej pôde proti rumunskému mužstvu Univ. Craiova. Domáce mužstvo sa tešili z víťazstva 2:0. Druhý zápas odohrali na pôde českého mužstva Sigmy Olomouc, v ktorom sa zrodila remíza 1:1. Uvidíme ako sa bude dariť hosťom na pražskej pôde.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.