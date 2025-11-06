ONLINE: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová dnes, Konferenčná liga LIVE (3. kolo)

AC Sparta Praha - Raków Čenstochová: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
AC Sparta Praha - Raków Čenstochová: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Sportnet|6. nov 2025 o 15:45
Sledujte ONLINE prenos z 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová.

PRAHA. Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Raków Čenstochová dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.

Začiatok zápasu je naplánovaný na 18:45 h na štadióne Letná v Prahe.

Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová (Konferenčná liga LIVE, 3. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska konferenčná liga  2025/2026
06.11.2025 o 18:45
3. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Raków
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu Konferenčnej ligy medzi AS Sparta Praha a Raków Częstochowa.

AC Sparta Praha

Zverenci Briana Priskeho majú po dvoch zápasoch hlavnej časti Konferenčnej ligy na svojom kontre tri body. V prvom zápase sa predstavili na domácej pôde proti írskemu Shamrock Rovers. Sparta doma podala dominantný výkon a zvíťazila 4:1. Druhý zápas na pôde chorvátskej Rijeky musel byť po prvom polčase prerušený kvôli hustému dažďu. Zápas sa dohrával na druhý deň a Rijeka v ňom zvíťazila tesne 1:0.

Raków Częstochowa

Poľský zástupca v Konferenčnej lige má za sebou ako aj jeho dnešný súper dva zápasy. Prvý zápas odohrali hráči Rakówa na domácej pôde proti rumunskému mužstvu Univ. Craiova. Domáce mužstvo sa tešili z víťazstva 2:0. Druhý zápas odohrali na pôde českého mužstva Sigmy Olomouc, v ktorom sa zrodila remíza 1:1. Uvidíme ako sa bude dariť hosťom na pražskej pôde.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    ONLINE: AC Sparta Praha - Raków Čenstochová dnes, Konferenčná liga LIVE (3. kolo)
    dnes 15:45
