ONLINE: AC Sparta Praha - Liverpool FC dnes (1. zápas osemfinále, Európska liga) LIVE

Vzájemné duely Oba celky se ve vyřazovací fázi Evropské ligy střetly v sezóně 2010/11, kdy v prvním kole jarní fáze se rovněž začínalo na Letné. Liverpool tehdy pod vedením Kennyho Dalglishe přijel s nečekaně opatrnou taktikou především neinkasovat a nebezpečnější tak byla překvapivě Sparta. V prvním poločase měl výraznější možnost Matějovský, na jehož střelu by brankář Reina nedosáhl, stačil ji ale zablokovat Kyrgiakos. Po změně stran dvě příležitosti neproměnil Kweuke, v závěru pak Vackův projektil z dálky letěl vedle hostující branky. Liverpool ani jednou nevystřelil na bránu a prakticky zahrozil jen individuální akcí Glena Johnsona zakončenou lobem mimo branku, utkání tak skončilo 0:0. V odvetě byl Liverpool lepším týmem, ovšem i Sparta měla šance, které neproměnili Sionko či Kadlec, největší šanci pak promarnil Matějovský. Liverpool se dlouho trápil v koncovce, ovšem v 86. minutě se po rohovém kopu dokázal prosadit Dirk Kuijt a jedinou trefou celého dvojzápasu zařídil Liverpoolu postup. Ovšem hned o kolo později Liverpool rovněž po jediné brance celého dvojzápasu padl s pozdějšími finalisty z Bragy.

Vzájemné duely Oba celky se ve vyřazovací fázi Evropské ligy střetly v sezóně 2010/11, kdy v prvním kole jarní fáze se rovněž začínalo na Letné. Liverpool tehdy pod vedením Kennyho Dalglishe přijel s nečekaně opatrnou taktikou především neinkasovat a nebezpečnější tak byla překvapivě Sparta. V prvním poločase měl výraznější možnost Matějovský, na jehož střelu by brankář Reina nedosáhl, stačil ji ale zablokovat Kyrgiakos. Po změně stran dvě příležitosti neproměnil Kweuke, v závěru pak Vackův projektil z dálky letěl vedle hostující branky. Liverpool ani jednou nevystřelil na bránu a prakticky zahrozil jen individuální akcí Glena Johnsona zakončenou lobem mimo branku, utkání tak skončilo 0:0. V odvetě byl Liverpool lepším týmem, ovšem i Sparta měla šance, které neproměnili Sionko či Kadlec, největší šanci pak promarnil Matějovský. Liverpool se dlouho trápil v koncovce, ovšem v 86. minutě se po rohovém kopu dokázal prosadit Dirk Kuijt a jedinou trefou celého dvojzápasu zařídil Liverpoolu postup. Ovšem hned o kolo později Liverpool rovněž po jediné brance celého dvojzápasu padl s pozdějšími finalisty z Bragy.