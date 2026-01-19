Barcelona nenatiahla víťaznú sériu. Flick: Chlapci hrali dobre, len sme mali smolu

Futbalisti Realu Sociedad ukončili Barcelone jedenásťzápasovú víťaznú sériu naprieč všetkými súťažami. Tréner „blaugranas“ Hansi Flick po nedeľnej prehre 1:2, ktorá bola zároveň prvou v španielskej La Lige po predošlých deviatich víťazstvách, povedal, že jeho zverenci hrali dobre, len mali smolu.
Real Sociedad prekvapivým víťazstvom natiahol šnúru bez prehry v La Lige na štyri zápasy a v tabuľke sa posunul na 8. priečku. Pre úradujúceho španielskeho majstra to bola tretia ligová prehra v prebiehajúcom ročníku, na čele tabuľky má už len jednobodový náskok pred Realom Madrid.
„Povedal som tímu, že sme hrali dobre, len sme mali smolu. Niekedy sú také dni, že ani nevieš, prečo prehráš, ale je to len jeden zápas a teraz sa musíme sústrediť na ten ďalší,“ citovala Flicka agentúra AFP.
Barcelone v prvom polčase neuznali dva góly pre ofsajd, resp. faul a od 32. minúty prehrávala po zásahu Mikela Oyarzabala. Hostia si vypracovali viacero šancí, po prestávke trafili žrď Dani Olmo i Robert Lewandowski.
V 70. minúte síce vyrovnal Marcus Rashford, ale o pár sekúnd neskôr vrátil domácim vedenie Goncalo Guedes. Po vylúčení Carlosa Solera v 88. minúte dohrávali Baskovia v desiatich, ale cenný triumf už ubránil.
VIDEO: Zostrih zápasu Real Sociedad - Barcelona
Mali sme veľa šancí
Na slová nemeckého kormidelníka nadviazal holandský stredopoliar Barcelony Frenkie de Jong. „Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, mali sme veľa šancí, ale na konci ich musíte premeniť,“ povedal pre DAZN a následne sa sťažoval na rozhodcu Jesusa Gila Manzana. Podľa De Jonga bol arbiter arogantný a Flick s ním súhlasil: „Nechcem naňho plytvať energiou. Frenkie má pravdu,“ dodal Flick.
Brankár domácich Alex Remiro predviedol niekoľko kľúčových zákrokov, ktorými udržal favorita na uzde. „Tri skvelé body a skvelý zápas. Tento rok sme začali vo výbornej forme. To je energia, ktorú máme, takto sme sa zmenili,“ povedal Remiro.
Tréner domácich Pellegrino Matarazzo bol vďačný za Remirove zákroky: „Keď je brankár kvalitný, nie je to o šťastí, takže je to mix.“
Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom, ktorý odohral celý zápas, si udržalo čisté konto a na domácom štadióne zdolalo Deportivo Alaves 1:0.
O jediný gól stretnutia sa v úvode druhého polčasu postaral hlavičkou nórsky útočník Alexander Sörloth.
Najkonzistentnejšie obdobie od príchodu
Bol to jeho tretí presný zásah v uplynulých troch dueloch vo všetkých súťažiach. „Prežíva svoje najkonzistentnejšie obdobie od príchodu do klubu,“ povedal na adresu Sörlotha tréner Diego Simeone.
VIDEO: Zostrih zápas Atletico - Alaves
Atletico ťahá v lige sériu štyroch zápasov bez prehry a v tabuľke sa bodovo dotiahlo na tretí Villarreal.