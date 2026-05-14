Girona bojuje o záchranu. Vďaka remíze sa dostala z pásma zostupu

Futbalisti Valencie remizovali vo štvrtkovom zápase 36. kola La Ligy s Rayom Vallecano 1:1.
Poskočili tak na jedenáste miesto v tabuľke a sú o jednu pozíciu a jeden bod za Vallecanom.
To čaká vrchol sezóny koncom mája, keď môže získať prvú trofej vo svojej histórii, a to titul v Konferenčnej lige.
Rovnakým výsledkom sa skončil aj ďalší duel medzi Gironou a Realom Sociedad San Sebastian.
Domáci získali dôležitý bod v boji o záchranu, ktorý ich momentálne delí od pásma zostupu.
Real Sociedad je ôsmy a má istotu účasti v Európskej lige vďaka zisku Španielskeho pohára.
La Liga - 36. kolo
FC Girona - Real Sociedad 1:1 (0:1)
Góly: 66. Sutani - 28. Martin
CF Valencia - Rayo Vallecano 1:1 (1:1)
Góly: 40. Lopez - 20. Lejeune
Real Madrid - Real Oviedo 2:0 (1:0)
Góly: 44. García, 80. Bellingham