Girona bojuje o záchranu. Vďaka remíze sa dostala z pásma zostupu

Futbalisti Girona FC. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. máj 2026 o 22:33
Vallecano neposkočilo na európske pozície.

Futbalisti Valencie remizovali vo štvrtkovom zápase 36. kola La Ligy s Rayom Vallecano 1:1.

Poskočili tak na jedenáste miesto v tabuľke a sú o jednu pozíciu a jeden bod za Vallecanom.

To čaká vrchol sezóny koncom mája, keď môže získať prvú trofej vo svojej histórii, a to titul v Konferenčnej lige.

Rovnakým výsledkom sa skončil aj ďalší duel medzi Gironou a Realom Sociedad San Sebastian.

Domáci získali dôležitý bod v boji o záchranu, ktorý ich momentálne delí od pásma zostupu.

Real Sociedad je ôsmy a má istotu účasti v Európskej lige vďaka zisku Španielskeho pohára.

La Liga - 36. kolo

FC Girona - Real Sociedad 1:1 (0:1)

Góly: 66. Sutani - 28. Martin

CF Valencia - Rayo Vallecano 1:1 (1:1)

Góly: 40. Lopez - 20. Lejeune

Real Madrid - Real Oviedo 2:0 (1:0)

Góly: 44. García, 80. Bellingham

Tabuľka La Ligy

La Liga

