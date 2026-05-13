Mbappé musí ukázať oddanosť. Arbeloa mu pripomenul, čo znamená hrať za Real

TASR|13. máj 2026 o 15:53
Francúz čelí kritike, že počas zranenia išiel na dovolenku.

Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa v stredu vyzval francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého, aby v posledných troch zápasoch sezóny preukázal „svoju oddanosť“ tímu.

Mbappé v uplynulých týždňoch čelil kritike od fanúšikov, čiastočne aj pre to, že počas zotavovania sa zo zranenia stehna odišiel na dovolenku na Sardíniu.

Dvadsaťsedemročný útočník nehral v nedeľňajšom El Clasicu, v ktorom Barcelona triumfovali 2:0 a obhájila španielsky titul.

„Ak bude môcť absolvovať tréning a bude k dispozícii, určite dostane nejaké minúty... a šancu v týchto troch zápasoch preukázať oddanosť a naplniť záväzky, ktoré má voči klubu,“ povedal Arbeloa novinárom.

Hlavný tréner vyhlásil pred štvrtkovým zápasom La Ligy proti zostupujúcemu Oviedu, že verí, že kapitán francúzskej reprezentácie odovzdal Realu 100%.

„Nedokážem uveriť, že by hráč Realu Madrid nedával klubu absolútne všetko, čo má, pretože potom by nevedel, kde je,“ dodal Arbeloa. Informovala agentúra AFP.

