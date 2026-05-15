Kríza v Madride graduje. Urazený Mbappé sa cíti ako náhradník, Arbeloa krúti hlavou

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé tvrdí, že tréner Realu Madrid Alvaro Arbeloa ho považuje za štvrtú voľbu na post útočníka.
Reagoval tak na svoju neúčasť v základnej zostave vo štvrtkovom ligovom zápase proti Oviedu, v ktorom „biely balet“ zvíťazil 2:0.
Arbeloa pôsobil zaskočený Mbappého slovami a uviedol, že nevie, prečo si francúzsky útočník myslí práve to. Mbappé, ktorý sa zotavoval zo zranenia zadného stehenného svalu, povedal, že bol pripravený nastúpiť od začiatku, no španielsky kormidelník sa rozhodol nenasadiť ho.
„Som stopercentne v poriadku. Nehral som preto, lebo pre trénera som štvrtou voľbou v útoku za Francom Mastantuonom, Viniciusom Juniorom a Gonzalom Garciom. Bol som pripravený nastúpiť v základe, ale bolo to jeho rozhodnutie, a to treba vždy rešpektovať. Nie som nahnevaný,“ citovala Mbappého agentúra AP.
Arbeloa neskôr vyhlásil, že 27-ročnej francúzskej hviezde nikdy nepovedal, že je štvrtým útočníkom tímu: „Nemám štyroch útočníkov a Mbappému som nič také nepovedal. Pravdepodobne ma nepochopil. Úprimne neviem, čo vám na to povedať. Nikdy by som mu nepovedal, že je štvrtou voľbou.“
Nezhody medzi Arbeloom a Mbappém sú len ďalšou epizódou chaotického obdobia v Madride. To sa začalo konfliktom medzi hráčmi na tréningu, po ktorom klub udelil Federicovi Valverdemu a Aurelienovi Tchouamenimu pokuty vo výške 500-tisíc eur.
Následne prišla nedeľná prehra 0:2 s Barcelonou v El Clasicu, po ktorej katalánsky rival definitívne získal ligový titul. V utorok nervózny prezident Realu Florentino Pérez vyzval na nové voľby po tom, čo vyhlásil, že sa stal obeťou „organizovanej kampane“ s cieľom zosadiť ho z funkcie.
Mbappého diváci vo štvrtok na štadióne Santiaga Bernabeua vypískali po tom, čo v 68. minúte vystriedal Gonzala Garciu. Prihral však na gól Judea Bellinghama zo 79. minúty, ktorým Real spečatil víťazstvo 2:0.
Francúzsku hviezdu kritizovala časť fanúšikov, podľa ktorých sa šetrí na majstrovstvá sveta. Počas prestávky spôsobenej zranením Mbappé údajne cestoval do Talianska s herečkou Ester Expositovou, čo v španielskych médiách vyvolalo kritiku, že rehabilitáciu neberie dostatočne vážne.
Útočník význam cesty zľahčoval: „Mal som od klubu povolenie byť mimo Madridu. Nebol som jediný, ale treba to prijať a ísť ďalej. Túto situáciu môžem veľmi rýchlo otočiť vo svoj prospech.“