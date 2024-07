Kane má mizerné štatistiky. Yamal prekonal Pelého a Rodri má viac trofejí než prehier

Španielsko je prvou krajinou, ktorá vyhrala ME vo futbale štyrikrát. Podarilo sa mu to v rokoch 1964, 2008, 2012 a 2024.

Stalo sa aj prvou krajinou v histórii ME, ktorá prehrala finále dvakrát po sebe. Anglický kormidelník Gareth Southgate sa stal prvým trénerom v histórii ME, ktorý prehral dva finálové zápasy.

Kane ako kapitán Anglicka odohral na dvoch posledných ME vo finále dohromady 181 minút, no nemá v nich dobré štatistiky. Vystrelil len raz, raz sa dotkol lopty v šestnástke súpera a zaznamenal dohromady iba 58 dotykov.

Tréner Španielska Luis de la Fuente sa stal prvým trénerom, ktorý vyhral ME do 19 rokov, ME do 21 rokov, Ligu národov aj EURO.

Od mája 2001 hrali španielske tímy až 27 veľkých finále (Liga majstrov, Európska liga, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy).

Vo všetkých týchto zápasoch aj uspeli.