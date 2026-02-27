Nebaví ju cítiť sa zle, bolesť ju zabíja. Brignoneová by vymenila medaily za zdravie

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová uviedla, že napriek zisku dvoch zlatých medailí na nedávno skončených ZOH v Cortine d'Ampezzo sa po zranení necíti komfortne.
Pre portál krone.at dokonca uviedla, že oba kovy by vymenila za to, aby mohla byť úplne zdravá.
Talianska reprezentantka si pred rokom natrhla skrížený väz v kolene a utrpela viaceré zlomeniny holennej a lýtkovej kosti.
Po náročnej rehabilitácii chcela štartovať na domácich hrách, ale teraz odhalila svoje utrpenie.
„Moja noha a koleno sú zničené. Holenná kosť už nie je rovná. Nikdy som nechcela povedať, aké zlé to je, ale je. Vymenila by som obe zlaté medaily za to, aby sa mi nestalo takéto zranenie.“
Dodala, že získať olympijské zlato pre ňu nebolo prvoradé, po zranení chcela iba pretekať v domácom prostredí. „Bola som jednoducho šťastná, že som tu ako športovec. To bol základ.“
Vyjadrila sa aj pre taliansky denník Gazzetta dello Sport. Naznačila, že budúca sezóna pre ňu nebude ideálna, keďže bojuje s následkami zranenia.
„Ešte nechcem skončiť, ale už ma nebaví cítiť sa zle. Bolesť ma zabíja. Pôjdem deň po dni, ale nechcem sa trápiť. Ak sa veci nezlepšia, bude ťažké vidieť ma budúci rok,“ uzavrela dvojnásobná víťazka celkového poradia SP.