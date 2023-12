Nováčik zachraňoval jeseň v závere, pred jarou nastane ďalšia obmena kádra

Eufória pred začiatkom nováčikovskej sezóny bola veľká, rovnako ako očakávania a ciele. Dokonca sa spomínal boj o prvú šestku, napokon to pred jarou vyzerá na boj o záchranu. Zrejme ste si to ako generálny manažér a zároveň jeden z akcionárov klubu predstavovali inak?

Začiatok bol podľa predstáv a vôbec to nevyzeralo tak, že by jeseň bola napokon taká ťažká a komplikovaná. Ja som predpokladal, že by sme sa mohli pohybovať okolo siedmeho, ôsmeho miesta. Potom nastal zlom, prišli sme behom týždňa o siedmich hráčov základnej zostavy a celé sa to zosypalo.

Myslím, že hráči ktorí prišli v lete, majú svoju kvalitu. Niektorí to dokázali viac, niektorí menej. Vstup do sezóny bol super, hneď prvý zápas so Slovanom sa napokon ukázal ako vrchol jesene. Po dvoch prehrách prišli víťazstvá s Michalovcami a Zlatými Moravcami a zdalo sa, že mužstvo ide správnym smerom.

Súviselo to určite s tým veľkým výpadkom hráčov. Po Ružomberku vypadli aj Medved a Pačinda, trvalo nejaký čas, kým sa hráči vrátili do tréningového procesu a na ihrisko. Výkony sa síce potom zlepšovali, ale naplno sa to ukázalo až v tom závere jesene. Zranenia najviac ovplyvnili účinkovanie v jesennej časti. Niečo podobné som nikdy nezažil, aby malo mužstvo toľko zranených hráčov.

Na druhej strane to škrípalo aj v ofenzíve. Šance si síce mužstvo vytváralo, ale gólov dávalo veľmi málo. Čím si to vysvetľujete?

Jednoducho sme na takú situáciu neboli pripravení. Krivák už túto sezónu zrejme do hry nezasiahne, jeho zranenie a liečba sa trochu skomplikovali. Kružliak by sa už do zimnej prípravy mal zapojiť.

My sme lídra stratili, nie jedného, možno až troch. Bolo to na ihrisku aj v kabíne cítiť. Noví hráči, ktorí prišli, ešte na to neboli pripravení. Snažil sa to prevziať Šindelář, ale to už bol vlastne koniec jesene.

Vedenie klubu dlho držalo napriek nepriaznivým výsledkom chrbát trénerovi Antonovi Šoltisovi. Vzhľadom na zlepšenú hru a napokon aj zisk piatich bodov v posledných troch zápasoch nemal prísť nový tréner k tímu o niečo skôr?

Výmena trénera je stále citlivá téma. Nechceli sme sa unáhliť, mali sme voči Tonovi Šoltisovi nejaké záväzky a predsa len, práve on mužstvo priviedol do prvej ligy. Nechceli sme to riešiť tak, že hneď po piatich kolách budeme meniť trénera. Vedeli sme, že ak by mal kompletný káder, tak by to zrejme vyzeralo inak a výsledky by prišli skôr.

Aj on to mal ťažké, vôbec postaviť základnú jedenástku. Chýbala mu jednoducho kvalita, ktorú by mohol poslať na ihrisko. Body samozrejme chýbali, ale v niektorých zápasoch sme o nich prišli vlastnými hrubými chybami. Stačí spomenúť zápasy v Podbrezovej a doma s Banskou Bystricou.