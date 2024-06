Hamšík a Kucka búchali do plechu a všetci revali. Vášnivé video baví svet

„Niekde som to počul. Neviem, či to ešte nebolo v Dunajskej Strede. Tak som si povedal, že poďme to vyskúšať,“ vravel Ďurica pre Sportnet.

Refrén sa potom cyklicky opakuje dovtedy, kým ešte spevák dokáže zvyšovať decibely, počet opakovaní môže dosiahnuť ľubovoľné číslo. V záverečnej fáze už prakticky nejde ani tak o spev, ako o čo najhlasnejší prejav.

„Vzniklo to z nejakej značky šampónu. Ani neviem, či je to Palmolive. Zostalo to v reprezentácii až doteraz. Som rád, že to tam prebrali iní. Ešte tam zostali Juraj Kucka a Marek Hamšík, aj keď on už je manažér. Je to pekná tradícia. Som rád, že sa to chytilo. Dúfam, že to vydrží ešte dlhé roky,“ dodal Ďurica.