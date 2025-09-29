Hrali sme ako sme hrali a dopadne to ako vždy - Slovan na čele v suchom tričku (tréneroviny)

BRATISLAVA. 9 nekompletných kôl za nami a na čele tabuľky je už nečakane Slovan. Ten Slovan, ktorý sám neveril, že sa tam dostane skôr ako po jarných prázdninách.
Ten Slovan, ktorý mal viac vylúčených Weissov ako kúpených obrancov. Ale snažil sa stále málo na to, aby si tú ligu sám dokázal skomplikovať.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Deviate kolo pomáhalo Slobode zvierat, stačilo prísť na tribúnu. Bude na krmivo pre policajné psy na finále Slovnaft Cupu. Zažili sme aj dve derby. Jedno veľké, východniarske o Branisko. Druhé menšie o Vodné dielo Gabčíkovo.
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 1:2
4 318 divákov
Permanentkári Slovana si pri pohľade na obranu svojho mužstva mohli vo fanshope prevziať kinedryl s lexaurínom. Vidieť tam Lichého s Mustafičom a človek si hneď spomenie na kupónovú privatizáciu.
Slovanisti využili pekný víkend a vycestovali do Trenčína, aby čo najviac ošklbali Niké. Toto kolo pomáhal generálny partner ligy za každého diváka, výťažok išiel na nový štadión Komárna. Teda, Slobodu zvierat.
Slovanu chýbalo v sobotu toľko hráčov, že sa v základe ocitol aj Marcelli s Oforim. A Nino sa postaral o to, že Slovan napriek všetkému znovu vyhral. V 4. minúte ho vysunul najprv Ibrahim, potom Holúbek.
Majster ale hral tak, ako vyzerala jeho zostava. V obrane horel a trochu lepší súper by si z neho urobil adventný veniec s kalendárom dokopy.
Lenže obrana Trenčína sa v sobotu rozhodla pridať k Niké lige a svojimi dvomi chybami pomohla Slovanu k 2 gólovému náskoku. Znovu pri tom bol Besille, keď si nevšimol atakujúceho Marcelliho.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Slovan
Po polčase už duo Holúbek - Besille zo šatní nevyšlo. Druhé dejstvo však našlo nového hrdinu. Slovo si zobral Yirajang.
Najprv vybojoval pokutový kop, keď skoro odtrhol ruku Križanovi. A potvrdil pravidlo, že penaltu by nemal kopať futbalista, ktorý ju zoberie Toličovi.
Že to hráči majstra svojmu trénerovi neuľahčujú, práve naopak, ukázal v 87. minúte Blackman.
Vo vlastnej šestnástke sa ohnal rukou a z penalty žnížil Khan. Hostia mohli ľutovať ďalšiu Yirajangovu zahodenú tutovku ak by v 94. minúte Duisberg neprekopol celé Považie. Inak ale treba povedať, že okrem zakončenia mal Yirajang výborný zápas.
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:2
8111 divákov
Naposledy sme to pravé východniarske derby videli pri rozvode Mojsejovcov, preto nečudo, že zápas medzi Košicami a Prešovom lákal.
Vypredať sa ho síce nepodarilo, ale bola to divočina, ako sa na túto časť krajiny patrí. Nakoniec z toho bolo len po bode a tak sa obidve mužstvá usmievajú bok po boku na spodku ligovej tabuľky.
Prešov nezačal vôbec ustráchane a už v druhej minúte sa na Kiru rútil Regáli. Ten sa ale nenechal prelobovať.
To, že Košičanie nie su v pohode a návšteva psích útulkov im možno aj padla vhod, svedčal zlý vstup do zápasu. Po akademickej štvrťhodinke sa to zlepšilo a akcie ťahali hlavne po pravej strane.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Prešov
Zábava začala pred koncom prvého polčasu. Prešov si to ťukol ako Barcelona pod Guardiolom a po osi Regáli - Olejník sa dostala lopta k Begalovi, ktorý ju upratal za Kiru. Druhý polčas bol ako keď sa rozoberá ďalšia pedofilná kauza našich kňazov.
Jeden miništrant hore-dole. Košice boli kombinačnejšie, Prešov to logicky dával na brejky. Na 1:1 vyrovnal Čerepkai, keď si loptu peknou sťahovačkou posunul do voľného priestoru a už aj Bajza ťahal kapríka zo sita.
O 4 minúty bolo 2:1, keď odrazenú loptu po Čerepkaiovom rohu doklepol Jakúbek. Zaslúžená otočka, Košice do druhého polčasu vleteli a zápas mali ukončiť aj tretím gólom. Neurobili tak a pykali.
Olejník si už tradične loptu zle spracoval, čo okrem divákov zápasu odsledoval aj Kotula a za Kiru to uložil ako rozpísaný word. Mohlo byť ešte horšie, ak by Regáliho pri penalte v 90. minúte nedobehla karma.
Útočník Prešova bol faulovaný na penaltu, keď ho ale Krivák chytil pod krk, spadol ako premiér v Handlovej. Zbytočné divadlo. Regálimu penaltu vychytal Kira. Tomu zostal štatút hrdinu zápasu, keďže Jakúbkova hlavička z 94. minúty skončila na žrdi.
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:2
4 261 divákov
Posledný zápas kola sa uskutočnil v duchu pocty Mišovi Sčasnému. Spartak nastúpil znovu bez útočníka, na hrote osciloval Kubo Paur. Trnave už ale historicky nechutí hrávať v Žiline a tak to počas leta vyskúšala zmeniť tým, že jej zobrala trénera. V prvom polčase to ale vôbec nevyzeralo na úspešný recept.
VIDEO: Roman Procházka po zápase Žilina - Trnava
Šošoni už tradične tlačili hru cez stred poľa, kde je v životnej forme Miro Káčer. V 23. minúte na tri prihrávky vypli obranu Trnavy a Bari to Iľkovi pripravil ako úhrn zrážok v predpovedi počasia. Polčas Trnava prečkala a do druhého vstúpila tlakom.
Lenže tam hore tomu stále niečo chýbalo a bola len otázka času, čo bude skôr. Či tam niečo padne, alebo niečo prepadne vzadu.
B je správne, posila zo Soči prepadla v súboji z Roginičom a na biely bod to pripravil Mišovo Faškovi. Dlho sa fanúšikovia, ktorí si pomýlili hokejový štadión s tým futbalovým a prišli, netešili. O 3 minúty sa dostala odkopnutá lopta na šestnástke na nohu Romana Procházku a ten ju necitlivo nabombil do sita.
To urobilo zápasu, ktorý mohol rozhodca ukončiť a poslať ľudí domov si pred pondelkom oddýchnuť, príjmený doťuk. O to viac, keď bombou po hlavičke vyrovnal Gong. Ale Spartak sa znovu presvedčil o tom, že lepšie je hrať od začiatku a nie až vtedy, keď je vo vzduchu prehra.
FK DAC Dunajská Streda - KFC Komárno 1:1
5 650 divákov
Prvé z dvoch tohtovíkenových derby, Derby o južnú zem, sa skončilo prekvapením. Prekvapním vzhľadom na to, v akej forme momentálne DAC je.
Nespokojný hlavne s výkonom v prvom polčase bol Braňo Fodrek. jeho zverenci ako keby si mysleli, že to pôjde samo, ako komunisti v nedeľu do kostola.
Fanúšikovia hostí, ktorí ako jedni z mála vedia rozumejú miestnemi hlásatešovi, sa prvýkrát potešili už pri nástupnej pesničke.
Druhýkrát v 7. minúte, kedy bol Žák na konci akcie hostí, ktorá obranu DAC podusila ako na maturite. A mohlo byť ešte horšie, ak by Elvis premenil svoj brejk na Popoviča od polovice ihriska.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Komárno
Druhý polčas už patril domácemu mužstvu a nakoniec z toho bolo spolu 37 striel, z toho 10 na bránu. Kanonáda, ako keď Ivan Kandráč so Štefanom Skrúcaným spustia svoj humor v dome kultúry. Ujala sa až Dukanovičova penalta po tom, ako Ganbayar zobral Redžiča k zemi.
Milé, že Ganbold rozhodcovi ukazoval, nech sa ide pozrieť k VARu. To bola penalta, aj keby mu na obrazovke pustili namiesto zákroku Súdnu sieň.
DAC tlačil, obliehal Szárazovu bránku a keď už si hostia v 97. minúte hovorili, že z toho Ramadanovho pretiahnutého centru nemože nič byť, skončil Redžičov koníček na brvne a z bránkovej čiary ho vyhlavičkoval práva Ganbayar. Mikimu Radványimu zo srdca spadol základný kameň nového štadióna.
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:0
1 141 divákov
Pri tomto zápase som pochopil pôvod sedembolestnej panny Márie. Ružomberok sa síce dotiahol na svojho rivala zo stredu krajiny na jeden jediný bod a zapísal si tretie víťazstvo po sebe, ale ťažil hlavne z toho, že Podbrezová okrem sivých dresov na Liptove nič moc neukázala.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Ružomberok - Podbrezová
Hosťom nevyšiel hlavne prvý polčas, Markulík si mal aspoň čas pripraviť polčasový stand-up. Zabral, trochu, ale Ružomberok je rád, ak si chcete loptu posúvať 30 metrov od jeho brány.
Zápas by sa možno skončil 0:0 ak by sa nedostal k priamemu kopu 2 minúty pred koncom zápasu Adam Tučný. Juričkovi to upratal dole k žrdi. Laco Molnár by samozrejme povedal, že toto mal brankár mať a ono to tak aj vyzeralo. Oslavu si vychutnal Jano Hladík naplno priamo pred brankárom, tomu ani dve kapitánske pásky naraz v jednom zápase nepomohli.
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0
1 173 divákov
V Michalovciach síce zďaleka nechodí toľko divákov, ako v Prešove a Košiciach, ale niekto má fanúšikov, niekto body.
Skalica pricestovala na Zemplín s vykartovaným trénerom Oulehlom a domov odišla bez strely na bránu. To je taký výlet, ako keď deti zoberiete do ZOO a keď tam prídete, je zatvorená.
Tréner Šoltis nebol spokojný s prvými 20 minútami zápasu, ale nakoniec mu zabrali ostrovania. Taylor-Hart s Ramosom sa najprv len zastreľovali, v 23. minúte sa ale ozval Brosnan.
Zo strany hostí zaujal prienik Mária Hollého po postrannej čiare, keď so sebou zobral aj postranného rozhodcu. Zápas Michalovce zatvorili v 32. minúte. Brosnan vystrelil, Junas vyrazil a bleskovo mu loptu pod brvno poslal Hart.