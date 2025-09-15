Zrodila sa komentátorská hviezda a Slnko, seno, Trstice (tréneroviny)

BRATISLAVA. Porazili sme Nemecko, vydolovali tri body v Luxembursku a počas jedného týždňa takmer dvakrát porazilo trénera Weissa.
Slovan si pinkol prvý zápas Slovnaft Cupu v Trsticiach a keď bolo 2:0 pre domácich, všetci prítomní boli veľmi radi, že nášho majstra koučoval iba Boris Kitka.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Slovan nakoniec otočil, ale ani na ten guláš už chalani po zápase nezostali. Veľmi dobre vedeli, že by im v autobuse domov ťažko trávil.
Skončilo sa nám aj prestupové obdobie a dočkali sme sa toho, čomu Nestor El Maestro hovoril prestupové bombe. Ivan dotiahol namiesto Strelca nečakanú posilu.
Svätá trojica prestupového systému - hral si za Slovan / hral si proti Slovanu / trénoval ťa Weiss bola naplnená a späť je Andraž Šporar. A aj keď s mužstvom tréneroval iba 2 dni, putoval hneď do základu v Žiline.
Posila sa podarila aj Trnave. Tiež to bol návrat a tiež na poslednú chvíľu, lebo učiť sa treba od najlepších. Na hrot Trnavy sa vracia Taiwoo. Najväčšiu posilu však zapísali na súpisku Markízy. Stal sa ňou Vladimír Weiss starší, ktorý s gráciou sebe vlastou odkomentoval zápas v Žiline.
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 3:3
5 599 divákov
Tréner Weiss je stále v treste, nezaháľa však a našiel si nové hobby. Zápas na Voyo tak pre divákov komentoval Marek Arpáš s Erikom Jendriškom a bez mikrofónu prísediacim Vladimírom Weissom starším. Tréner Slovana dostal lístok hneď za komentátorov zápasu a diváci tak mohli nahliadnuť do jeho elektronickej ceruzky, známej aj zo série na Voyo. Už je len otázkou času, kedy dostane šancu moderovať aj Chartshow.
V Žiline sme inak videli jeden výborný zápas. Reklama na futbal. Takmer 6 tisíc divákov je niečo, na čo pri vekovom priemere nad 17 rokov nie sú v Žiline zvyknutí, ale zápasu kulisa pristala.
Už menej zápas pristal Guramovi Kashiovi, ktorý dostal len prvý polčas na to, aby bol pri všetkých troch góloch domácich. V piatej minúte za seba pustil aut šošonov a Roginič to naservíroval Ďatkovi tak, že má na 2 mesiace kľud od návratu do Podbrezovej. Slovan to nezlomilo, bol aktívny a po Káčerovom faule sa štatistikom pripomenul z penalty Tigran. Penalty v riadnom hracom čase vie a nekope ich na rozdiel od tých postupových ako po mozgovej porážke
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Slovan
Lenže Žiline znovu vyšla spolupráca po osi Roginič - Kašia - Ďatko a Exploited z Brezna poslal do vedenia domácich. Treba ale priznať, že si pri tejto akcii prebral certifikát tieňového bránenia Srando Cruz.
To už začínali byť zábery na trénera Weissa, ku ktorému pre istotu posadili Dušana Galisa, pomerne znepokojivé. Dušan mu pravdepodobne prezradil kam putujú peniaze z jeho zdravotných a sociálnych odvodov.
Do tretice všetko dobré a Guram stratil loptu, na konci ktorej bol Miro Káčer. Ale domáci sa od začiatku druhého polčasu stiahli ako Vlado Mečiar do penziónu Elektra, nechali to na osud a doplatili na to.
Weiss s Kitkom do druhého polčasu pripravili trojité striedanie, pomerne rýchlo znížil Tigran a keď v 88. minúte videl červenú Ignatenko, nikto by nepovedal, že Kukharevych, ktorý 10 minút predtým vymenil Šporara, ešte dokáže vyrovnať. Niekto by sa možno opýtal, ako by to vyzeralo, ak by od začiatku hral hráč, ktorý do čoho kopne, to skončí v bráne.
Slovan mohol aj vyhrať, Belko však napravil svoju chybu spred pár minút, keď nanovo definoval pojem lacný gól. Slovan ratoval aspoň bod, na pomoc by mal niekto prísť Ninovi Marcellimu, ktorý ešte nedávno dostával ponuky z AC Miláno a dnes by mu najviac pomohol odchod na hosťovanie, pokojne aj do Prešova.
MFK Skalica - FC Spartak Trnava 0:4
3 013 divákov
Spartak sa drží na čele tabuľky a aj šiesty ligový zápas odohral v domácom prostredí. Do Skalice, ktorá neváhala a vytiahla proti nemu aj Erika Daniela, si odskočil počas jarmoku a priniesol tam so sebou pestrý výber kolotočov.
Ono by to asi neskončilo štvorkou, ak by sa už v tretej minúte nepobral do sprchy Oliver Podhorín. Škrbo vysunul Taiwaa a toho Oliver na Slovensku privítal tak, ako sa patrí niekde v krčme v Očovej. Skóre Spartak otvoril už o 2 minúty, ale pri strele Procházku bol Taiwoo v ofsajde.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Trnava
Platil až Azangov gól, keď sa brankár Junas vybral už pravdepodobne na ten jarmok, s Mášikom sa nepochopili a Azango dal obyčajný gól do prázdnej brány. Akciu na 2:0 začal rovnaký hráč, keď sa s loptou v strede ihriska otočil, posunul Holíkovi a ten sa postaral o to, že Taiwoo v pondelok donesie prískočné. Ukazuje sa, že hrať s útočníkom je oveľa ľahšie, ako bez neho.
Tretí gól pridal z penalty Procházka, štvrtý po Kudličkovej prihrávke Ďuriš. Pre Spartak dobrý výlet a lepšie, ako si len ťuknúť bago, Skaličania sa od stavu 0:2 najviac tešili na záverečný hvizd rozhodcu.
Keď čítate tieto riadky, pred bránami štadióna možno stále stoja poslední fanúšikovia hostí, ktorým ešte stále kontrolujú lístky na zápas tí dvaja zamestnanci skalického klubu zvyknutého na návštevy do 400 divákov. Za toto by disciplinárka mala uzavrieť fanshop do odvolania.
FK DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:0
4 682 divákov
V lige máme už len dve neporazené mužstvá. DAC a Slovan. Druhý a štvrtý tím tabuľky. O týždeň sa stretnú na Tehelnom poli. Fodrekov DAC je už v ligovej pohode a doma si poradil aj s oslabenou Podbrezovou.
Tá, ako sa čakalo, využila prestupové obdobie a do Pardubíc posunula Daniela Smékala. Na hrote ho nahradí budúci horúci artikel klubu, Radek Šiler a reštartovaný Ridwan Sanussi. Či aj na gólovej listine, ukáže až čas.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Podbrezová
DACU však ofenzíva tak šliape, že aj keď si Gruber kopol loptu do vlastnej nohy, našiel Vukanoviča a ten mal zoči-voči Juričkovi čas sa do strely položiť. Redzič na pravom krídle dokazuje zápas čo zápas, že bude neriešiteľnou hádankou pre nejednu obranu. O týždeň uvidíme, či aj pre zdvojené posty Slovana Bratislava.
DAC zápas zavrel v 30. minúte po rovnakej osi, ale naopak. Hlavičku vyhral Vukanovič, sklepol na Grubera a ten vie, že ak máš na sebe žlto-modrý dres a nevieš čo s loptou, kopni ju na pravé krídlo a je veľká šanca, že si ju nájde Redzič.
Našiel a poslal za Juričku. Svoje šance mala postupom času aj Podbrezová, ale Sanussi ešte zo seba musí zmyť príchuť plastu z lavičky náhradníkov.
FC Košice - KFC Komárno 2:3
4 395 divákov
Konzistencia je kľúčom k úspechu, to vie každý dobrý tréner. Na takejto ceste je práve košické FC. Po prehre 2:3 na Slovane sa mu totiž rovnaký kúsok podaril aj doma proti Komárnu.
Mužstvo Mikiho Radványiho akoby len čakalo na to, kým sa skončí letná kúpalisková sezóna a z dvoch zápasov ma chrumkavých 6 bodov. Skuhravého Košice, aj keď s 2 zápasmi k dobru, sa usadili ako ligový kaprík ku dnu tabuľky.
Tréner Radványi sa veľmi nerád vyjadruje k penaltám proti jeho mužstvu. Až tak nerád, že ich vždy spomenie v prvej vete. Ale tá v piatej minúte, keď dal Špiriak otcovskú Jonesovi v šestnástke, tá bola čistá ako mzda po odvodoch.
Čerepkai potešil nepozerajúceho sa Skuhravého. Domáce mužstvo potom prežilo aj šancu Žáka, aby na cestu do šatní súperovi pribalilo Jonesov gól po krásnom vyťukaní celej obrany hostí.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Komárno
Košičanom sa to však v 52. minúte rozpadlo ako domček z karát. Gallovič fauloval Gamboša na druhú, tretiu a štvrtú žltú naraz, rozhodca Marhefka však ponechal výhodu a Ganbold pri nej Kirovi vytepoval ľavý horný roh brány. Gallovič sa teda pratal dole a začínala sa presilovka hostí.
Dvojjazyčné nedáš-dostaneš a potom ešte aj prehráš zápas platilo v 77. minúte, keď z dobrej pozície pálil najprv Čerepkai, ale hosťom vyšiel brejk na konci ktorého lopta trafila Elvisa Mashikeho.
To všetko po trojitom striedaní Radványiho. Hostia potom zo slušnosti poslali zopár varovaní, ale kto nepočúva, ten sa musí pozerať na to, ako skoro odtrhol svojou bombou bránu Martin Mišovič.
AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:3
1 713 divákov
Ricardo Moniz na lavičke Trenčína si pomaly začína uvedomovať, že aj keď jeho mužstvo hráva svoje domáce zápasy pod hradom, nebude to vždy také rozprávkové. Hlavne ak si Smetana donesie svoj antifutbal, ktorý po menšej technickej odmlke z úvodu sezóny začína fungovať.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Ružomberok
Prvý polčas patril Trenčínu, bol to však len operatívny lízing. Chlapci sa povozili, pozahadzovali šance, keď hlavne tá, ktorú mal Sabljič, sa už asi ani krajšie zahodiť nedala a v druhom polčase dobre vyfasovali.
Keď to nejde po zemi, pôjde to vzduchom. Heslom Luftwaffe sa inšpiroval aj Smetana a do boja poslal Kostla. Najprv bol na konci Tučného centrovanej lopty a 4 minúty pred koncom pomýlil Bagina, ktorý si pre istotu loptu zakončíl do vlastnej brány. Tretí gól padol, keď už AS odvolal brankára a Král sa rútil sám na tribúnu.
MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov 1:2
2 896 divákov
To, že Prešov ešte pred repre pauzou odvolal trénera Hyneka, to už vieme. Nahradil ho z Podbrezove povolaný Vladimír Cifranič. Veľké veci sa však diali aj v Michalovciach, do Baníka Ostrava odišiel Artur Musak. Veľká pochvala pre prácu klubu, ktorý pred rokom v lete vyzeral, že ho odkúpi Norika Mojsejová a na štadióne bude venčiť svoje psy.
Domáci v prvom polčase niečo vadilo, asi sa nevedeli zmieriť s tým, že v lige sú ďalší východniari. A tým stačili dve strely na bránu. Najprv to Filip Souček z priameho kopu trafil tak, ako keby vedel, že ak sa neukáže, o rok ho znovu pošlú na Slovensko a potom sme boli svedkami asi najvtipnejšej penalty v ročníku. Brankár Lukáč rozohrával päťku na Bednára, ten si však loptu pristavil rukou, aby ju zahral on. Penalta, Regáli 0:2 a tešil sa, ako keby v Michalovciach nikdy nehrával.
Michalovciam vyšiel až druhý polčas, hostia vytiahli svoj legendárny suchý betón a inkasovali iba raz od Ramosa. Mohli aj druhýkrát v nadstavenom čase, keď Bednára skončil po zákroku hráča hostí na zemi, ale aquaplannng sa nepískal. Prešov sa tak dočkal prvého víťazstva v lige.