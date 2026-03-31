Weiss sa drží v Slovane už takmer päť rokov. Má ešte sny a bojí sa rán bez futbalu

Šesť klubov, desať trénerských zmien. Taká je bilancia tejto sezóny futbalovej Niké ligy. Počas minulého ročníka najvyššej súťaže sa tréneri menili deväťkrát.
V tejto sezóne ich najviac vymienil Prešov. Prepustil už troch trénerov. Jaroslava Hyneka, Vladimíra Cifraniča a naposledy Jozefa Kostelníka, ktorý vydržal na lavičke len dvadsať dní.
Novým koučom sa stal 34-ročný Erik Havrila, ktorý je najmladší tréner tejto sezóny v Niké lige.
Sportnet zoradil trénerov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži podľa obdobia, počas ktorého sedia na lavičkách jednotlivých klubov.
Erik Havrila (34 rokov), FC Tatran Prešov – 8 dní
Na lavičke Prešova pôsobí ako asistent od leta 2023. „Je to jeden z najlepších adeptov, aký mohol prísť," opísal ho po angažovaní do pozície hlavného trénera športový riaditeľ prešovského klubu Stanislav Šesták.
Havrilu čaká náročná úloha. Prešov na jar v lige ešte nevyhral – má bilanciu 2 remízy a 5 prehier. Bojuje však o postup do finále Slovnaft Cupu (2:2 s Košicami po prvom dueli), kde by sa predstavil po 29 rokoch.
V slovenskej lige je však na poslednom mieste s 22 bodmi o skóre za Skalicou.
„Je to veľká zodpovednosť. Sme v ťažkej situácii, no myslím si, že ju dokážeme zvládnuť," vyhlásil Havrila. „Musíme to zvládnuť, to je celé. Je možné, že ešte dôjde k pohybom v kádri. Myslím si, že je v ňom kvalita, ktorú chceme ukázať."
Jaroslav Köstl (36), MFK Ružomberok – 2 mesiace, 18 dní
Ružomberok vystriedal za posledné tri sezóny piatich trénerov v šiestich obdobiach (dve anabázy Ondřeja Smetanu, pozn. red.).
Aktuálny šéf lavičky je takisto z Česka a volá sa Jaroslav Köstl. Pod Čebraťom mal v prvom jarnom dueli víťaznú premiéru proti Prešovu (1:0). Odvtedy však nevyhral (3 remízy a 2 prehry.
„Inkasujeme príliš veľa gólov zo štandardných situácií a naopak sami z nich nie sme nebezpeční," hodnotil kouč poslednú prehru s Trenčínom (1:3).
Ružomberku patrí 10. miesto v Niké lige, pričom ho len štyri body delia od pásma zostupu. „Zápas s Trenčínom sme si stratili svojimi chybami i technickými nedostatkami," zakončil Köstl.
Antonio Muñoz (36), FC Spartak Trnava
– 2 mesiace, 26 dní
Najhoršiu jarnú formu v skupine o titul má Spartak Trnava. Tá pred jarnou fázou posadila na lavičku Španiela Antonia Muñoza.
Pod jeho taktovkou Trnava vypadla zo Slovnaft Cupu s Podbrezovou (prehra 1:4) a v lige má bilanciu 1 výhra, 2 remízy a 3 prehry. Posledná sa zrodila v Michalovciach (1:3).
„Rozprávame stále o tom istom. Vytvárame si gólové príležitosti, no nedarí sa nám ich využiť," sťažuje sa tréner na neefektivitu.
Peter Černák (50), FC Košice – 4 mesiace, 19 dní
Najlepšiu ligovú formu majú zasa Košičania pod vedením Petra Černáka, ktorý v závere jesennej časti nahradil vo funkcii hlavného trénera Františka Straku.
Košičania majú pod jeho taktovkou ligovú bilanciu 7 výhier, 3 remízy a 1 prehra. Tá sa zrodila ešte v novembri. Odvtedy neprehrali trinásť súťažných duelov v rade.
V piatich marcových zápasoch Košice dominovali nad všetkými súpermi s priemerom šestnástich striel na duel (najviac v lige).
Roman Hudec (39), MFK Skalica – 3 mesiace, 28 dní
Od postupu do ligy v roku 2022 bola Skalica vždy súčasťou skupiny o udržanie. Spoločne s Trenčínom sa posledné štyri sezóny vždy umiestnili v druhej polovici tabuľky.
„Potrebujeme minimalizovať chyby, dostať sa na víťaznú vlnu a udržať ju čo najdlhšie. Záchrana v Niké lige, samozrejme, bez baráže, je aktuálne najdôležitejšia vec,“ priznal pred jarnou fázou tréner Michal Hudec pre ligový web Niké ligy.
Hudec má pred sebou desiaty duel v pozícii trénera Skalice, a to proti vyššie spomínaným Košiciam. Pod jeho vedením vyhrali Záhoráci tri ligové zápasy, pričom predtým pod taktovkou Davida Oulehlu triumfovali len v dvoch.
Pavol Staňo (48), MŠK Žilina – 8 mesiacov, 20 dní
Vydarenú formu má v tejto chvíli Žilina, ktorá ťahá šnúru štyroch výhier v rade. Sezónu začala prekvapivo, keď ešte pred jej začiatkom na lavičke skončil tréner Petr Ruman.
Ešte v ten deň klub ohlásil nové meno. Pavla Staňa, ktorý už raz v Žiline pôsobil. Odkedy v nej skončil v októbri 2021, na lavičke Šošonov sa vystriedali piati tréneri.
V 33 zápasoch aktuálnej sezóny má Staňo úspešnosť 1,94 bodu na duel. Ide o najlepšie číslo žilinského trénera od čias Pavla Vrbu (2006-2008: 2,25 ppg).
Ricardo Moniz (61), AS Trenčín – 8 mesiacov, 28 dní
Dostávame sa k trénerom, ktorý vedú mužstvo od začiatku sezóny, respektíve prípravy.
Za posledných päť rokov spravil Trenčín najviac trénerských zmien spomedzi ligových klubov. Od leta 2021 sa na jeho lavičke vymenilo osem trénerov. Rovnako ich spravili aj Košice a Prešov, ktoré však strávili istý čas aj v druhej lige.
Tento rok je lavička Trenčína bez zmeny, a to po prvýkrát od sezóny 2016/2017, keď mužstvo viedol Martin Ševela.
Moniz v tejto chvíli prekonal svojho predchodcu Ivana Galáda, ktorý vlani viedol Trenčín 273 dní.
Branislav Fodrek (45), DAC Dunajská Streda – 1 rok, 4 mesiace, 8 dní
Tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek sa nedávnej v ankete Tréner roka 2025 umiestnil na 5. mieste.
Tím zo Žitného ostrova prevzal vlani. Viedol ho už v 45 súťažných zápasoch. V priemere v nich DAC nazbieral dva body na zápas. Pod vedením Xisca Muñoza získaval tím v priemere len 1,63 bodu na zápas.
Fodrek má s Dunajskou Stredou platnú zmluvu do leta 2027, pričom v aktuálnej sezóne stráca šesť bodov na prvý Slovan, no stále má zápas k dobru.
Štefan Markulík (34), FK Železiarne Podbrezová – 1 rok, 6 mesiacov, 29 dní
O rok dlhšiu zmluvu má Štefan Markulík, talentovaný tréner Podbrezovej.
Po boku Romana Skuhravého dostal tím do najvyššej slovenskej súťaže, kde je so Železiarmi neustále súčasťou skupiny o titul.
Tento rok si chce Podbrezová zahrať v európskych predkolách. „Nechceme byť vo vyjadreniach odvážni, ale chceme sa tvrdou prácou a atraktívnym prejavom hry dostať do Európy," poznamenal Markulík.
Anton Šoltis (50), MFK Zemplín Michalovce – 1 rok, 8 mesiacov, 28 dní
Po šiestich rokoch je súčasťou skupiny o titul tím Michaloviec, ktorý vedie Anton Šoltis.
Ide o jeho tretiu anabázu v Michalovciach. Medzi rokmi 2016 a 2019 viedol mužstvo 1228 dní. Najnovšie mu šéfuje od vlaňajšej sezóny.
V tabuľke Niké ligy stráca tím zo Zemplína len päť bodov na štvrtú Trnavu, a to s tretím najmenej hodnotným kádrom v súťaži.
Mikuláš Radványi (57), KFC Komárno – 4 roky, 8 mesiacov, 28 dní
Mikuláša Radványiho mnohí považujú za trénerského mága. Súčasťou zostavy v Komárne sú viacerí hráči, s ktorými sa pred rokmi prebojoval do ligy.
Obrancovia Šimon Šmehyl či Martin Šimko, stredopoliar Dan Ožvolda, krídelník Ganbayar Ganbold či útočník Christian Bayemi.
Komárňania sa držia mimo pásma zostupu.
Radványi prevzal tím v lete 2021 po Szilárdovi Némethovi, ktorý sa v tom čase umiestnil s Komárnom na 8. mieste v tabuľke druhej slovenskej ligy.
„Chceme skončiť vyššie, ako v uplynulej sezóne,“ povedal po príchode. Radványi vytiahol mužstvo už vo svojej prvej sezóne na 4. priečku, o rok neskôr na 3. a následne vyhral a postúpil medzi slovenskú elitu.
Vlani sa Komárno pod vedením Radványiho umiestnilo na 8. priečke v tabuľke, a to napriek tretiemu najmenej hodnotnému kádru v súťaži.
„Pre nás je 8. miesto také, ako pre DAC majstrovský titul," vyhlásil tréner po sezóne.
Vladimír Weiss (61), ŠK Slovan Bratislava – 4 roky, 10 mesiacov, 20 dní
Kouč Vladimír Weiss je historicky najdlhšie sediaci tréner na lavičke Slovana. Šéfuje jej už 1785 dní (od mája 2021), počas ktorých viedol mužstvo v 260 súťažných zápasoch.
Za toto obdobie vystriedali ligoví rivali zo Žiliny šiestich, Dunajskej Stredy piatich a Trnavy štyroch trénerov.
Tento ročník je pre kouča Weiss nesporne najťažší na lavičke belasých. Vypadnutie v ligovej fáze Konferenčnej ligy, zatiaľ čo v slovenskej lige má jeho mužstvo 64-percentnú úspešnosť víťazstiev (najmenej od sezóny 2017/2018).
„Mám stále svoje sny. Ešte nie som taký starý, ako si niektorí myslia. Stále mám chuť do futbalu, pretože bez neho si neviem predstaviť život. Vek však nezastavím a úprimne povedané, bojím sa toho, keď raz skončím. Bojím sa, čo budem robiť ráno," priznal prednedávnom na galavečeri Futbalista roka.
