Sereď získala severomacedónsku nádej, Todoroski hral aj v reprezentácii

SEREĎ. Futbalistov fortunaligového ŠKF Sereď posilnil severomacedónsky obranca Todor Todoroski.

Dvadsaťdvaročný futbalista prišiel do najvyššej slovenskej súťaže zo srbského prvoligového klubu FK Radnički Niš a so Sereďou sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny.

"Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Sereď už na jeseň predvádzala kvalitné výkony. Chcem pomôcť mužstvu k naplneniu spoločného cieľa a tým je postup do najlepšej šestky,” povedal Todoroski pre klubový web.