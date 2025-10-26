Slovan utrpel prvú prehru v ligovom ročníku. Zaváhal aj Spartak, je až na piatom mieste

BRATISLAVA. Prvú prehru v ročníku 2025/26 futbalovej Niké ligy zaznamenali hráči sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava.
„Belasí“ padli v nedeľňajšom 12. kole najvyššej slovenskej súťaže na Tehelnom poli proti nováčikovi z Prešova po výsledku 0:1. Zakopol aj trnavský Spartak, ktorý iba remizoval na ihrisku Ružomberka 1:1.
Slovan dohrával celý druhý polčas o jedného menej bez vylúčeného Petra Pokorného. Početnú prevahu využil Tatran na víťazný gól a druhý trojbodový zisk v sezóne v 86. minúte zásluhou Romana Begalu.
Slovan má odohraté o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá v sobotu zdolala Skalicu (3:2). „Šošoni“ majú na čele trojbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou, tretí Slovan zaostáva o štyri body.
Niké liga - 12. kolo:
Zemplín Michalovce - Dunajská Streda 2:4 (1:1)
Góly: 20. Cottrell, 46. Paulauskas – 7. Sylla, 68. Redzic, 70. Ramadan, 89. Djukanovič (z 11 m)
AS Trenčín - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 62. Šmehyl (z 11 m
MŠK Žilina - MFK Skalica 3:2 (2:1)
Góly: 22. a 67. Faško (druhý z 11 m), 26. Ďatko - 25., 62. M. Švec
FC Košice - Železiarne Podbrezová 2:4 (1:2)
Góly: 45. Kružliak, 73. Palacin - 28. a 70. Galčík, 40. Šiler (11 m), 58. Kováčik
MFK Ružomberok - Spartak Trnava 1:1 (1:1)
Góly: 17. Selecký – 24. Ťapaj (vlastný). ŽK: Nwadike, Twardzik (obaja Spartak)
Slovan Bratislava – Tatran Prešov 0:1 (0:0)
Gól: 86. Begala
