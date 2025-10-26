Slovan utrpel prvú prehru v ligovom ročníku. Zaváhal aj Spartak, je až na piatom mieste

Vľavo hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a brankár Ružomberka Dominik Ťapaj počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Fotogaléria (6)
Vľavo hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a brankár Ružomberka Dominik Ťapaj počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
TASR|26. okt 2025 o 21:59
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 12. kola Niké ligy.

BRATISLAVA. Prvú prehru v ročníku 2025/26 futbalovej Niké ligy zaznamenali hráči sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava.

„Belasí“ padli v nedeľňajšom 12. kole najvyššej slovenskej súťaže na Tehelnom poli proti nováčikovi z Prešova po výsledku 0:1. Zakopol aj trnavský Spartak, ktorý iba remizoval na ihrisku Ružomberka 1:1.

Fotogaléria zo zápasu MFK Ružomberok - Spartak Trnava (Niké liga - 12. kolo)
Na snímke sa tešia z gólu hráči Ružomberka počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a brankár Ružomberka Dominik Ťapaj počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Kapitán Trnavy Roman Procházka a hráč Ružomberka Alexander Selecký počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
Gól Ružomberka na 1:0 počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.
6 fotografií
Tréner Ružomberka Ondřej Smetana a hráč Tomáš Král počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.Hráč Trnavy Philip Azango a hráč Ružomberka Alexander Mojžiš počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava.

Slovan dohrával celý druhý polčas o jedného menej bez vylúčeného Petra Pokorného. Početnú prevahu využil Tatran na víťazný gól a druhý trojbodový zisk v sezóne v 86. minúte zásluhou Romana Begalu.

Slovan má odohraté o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá v sobotu zdolala Skalicu (3:2). „Šošoni“ majú na čele trojbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou, tretí Slovan zaostáva o štyri body.

Niké liga - 12. kolo:

Zemplín Michalovce - Dunajská Streda 2:4 (1:1)

Góly: 20. Cottrell, 46. Paulauskas – 7. Sylla, 68. Redzic, 70. Ramadan, 89. Djukanovič (z 11 m)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

AS Trenčín - KFC Komárno 0:1 (0:0)

Gól: 62. Šmehyl (z 11 m

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina - MFK Skalica 3:2 (2:1)

Góly: 22. a 67. Faško (druhý z 11 m), 26. Ďatko - 25., 62. M. Švec

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Košice - Železiarne Podbrezová 2:4 (1:2)

Góly: 45. Kružliak, 73. Palacin - 28. a 70. Galčík, 40. Šiler (11 m), 58. Kováčik

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Ružomberok - Spartak Trnava 1:1 (1:1)

Góly: 17. Selecký – 24. Ťapaj (vlastný). ŽK: Nwadike, Twardzik (obaja Spartak)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava – Tatran Prešov 0:1 (0:0)

Gól: 86. Begala

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
    Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
    Najhorší zápas, hanba a tragédia. Musím vyvodiť dôsledky, vravel Weiss po prehre
    Titanilla Bőd|ne 23:00|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan utrpel prvú prehru v ligovom ročníku. Zaváhal aj Spartak, je až na piatom mieste