Po hodovej remíze menili trénera. Na juh sa vracia známe meno

Druhá sezóna vo vyššej súťaži však býva ťažšia a Bešeňovčanov nachytala na hruškách hneď v augustovom prvom kole obávaná Pata, ktorá vyhrala pri Žitave vysoko 4:0, pričom domáci gólman Bilkó ťahal loptu zo siete štyrikrát už do polčasovej prestávky.

Bešeňov potom síce doviezol cenný bod po remíze 1:1 z veľkého susedského derby z Dvorov nad Žitavou a potom ešte aj za bezgólovú remízu z posledných Šiah, no trénera Istvána Gyurenku už nezachránilo ani tesné domáce víťazstvo 2:1 s predposlednými Nesvadmi.

Osudným sa mu stal hodový zápas piateho kola, keď jeho mužstvo nedokázalo na vlastnej pôde streliť ani gól Kolárovu a remizovalo 0:0.

S bilanciou 1 – 3 – 1 (jedno víťazstvo, tri remízy a jedna prehra) sa teda už po prvej tretine jesennej časti porúčal lodivod a pred ďalším kolom bolo treba narýchlo zohnať nového.

Na juh sa - opäť - vracia tréner Kollárik

„Situácia bola o to komplikovanejšia, že pred zápasom v Kovarciach sme nemohli rátať až so štyrmi zranenými hráčmi,“ hovorí predseda ŠK Bešeňov Ladislav Vadkerti, ktorému sa nakoniec podarilo angažovať do štvrtoligového tímu trénerskú persónu Jozefa Kollárika.

Nitran Kollárik je na južnom Slovensku známy už zo svojich hráčskych čias, keď prišiel ako posila z ligovej Plastiky Nitra do Elektrosvitu Nové Zámky, kde sa potom uchytil aj ako tréner.

Postupne trénersky pôsobil okrem Nitry a Zlatých Moraviec teda aj v Nových Zámkoch, potom v Hurbanove, Vrábľoch, Močenku, Veľkom Lapáši a nedávno aj vo Dvoroch nad Žitavou.

„Práve v susedných Dvoroch som sa s trénerom Kollárikom spoznal, teraz sme ho oslovili a dohodli sa,“ opisuje hektické dni šéf klubu. „Osobne si myslím, že do tejto sezóny sme vstupovali s lepším kádrom, ako bol ten vlaňajší. Aj preto sme čakali lepšie výsledky, ako je zisk šiestich bodov z prvých piatich kôl. Navyše, v troch zápasoch sme ani neskórovali,“ ozrejmil hlavné príčiny trénerskej zmeny.