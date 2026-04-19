Dunajská Streda verí, že naskočí na dobrú vlnu. V Podbrezovej ukázala väčšie chcenie

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól (Autor: Facebook/DAC 1904﻿)
TASR|19. apr 2026 o 09:14
ShareTweet0

DAC na Slovan stráca sedem bodov, no má zápas k dobru.

Futbalisti Dunajskej Stredy dokázali v šiestom kole nadstavbovej časti skupiny o titul v Niké lige uspieť v Podbrezovej a po triumfe 2:1 si upevnili druhé miesto v tabuľke. Na vedúci Slovan strácajú sedem bodov, ale majú zápas k dobru.

Tím zo Žitného ostrova položil základ úspechu v sobotňajšom dueli na Horehroní v prvom polčase, v ktorom dal oba góly po chybách súpera.

„Čakali sme náročný zápas. Vedeli sme, že Podbrezová má svoju kvalitu. Našou túžbou a väčším chcením i efektivitou sme dokázali vyhrať.

Dali sme do toho všetko a vďakabohu sa to podarilo a vezieme si domov tri body, po ktoré sme si do Podbrezovej prišli,“ hodnotil výhru obranca Dunajskej Stredy Filip Blažek, pričom ho tešilo, že mužstvo v tomto kalendárnom roku konečne dokázalo vyhrať aj na pôde súpera:

„Každé víťazstvo poteší a nakopne mužstvo. Verím, že naskočíme na dobrú vlnu a potiahneme sériu dobrých výsledkov či doma alebo aj vonku, kde sa nám tak nedarilo.“

VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Dunajská Streda

Dunajskostredčanov čakajú teraz náročné zápasy so súpermi z vrchnej polovice tabuľky. Najprv cestujú do Trnavy, potom privítajú doma Žilinu a následne sa predstavia v Bratislave proti vedúcemu Slovanu.

„Keď hrá mužstvo dobre a výsledky prichádzajú, cítime sa lepšie na ihrisku. Je to lepšie než keď sa prehrá. Máme po tejto výhre v Podbrezovej na čom stavať a ak dáme do toho všetko tak ako tomu bolo i dnes, teda aj bojovnosť, srdce, odhodlanie vyhrať, tak môžeme zvíťaziť nad každým v tejto lige,“ prízvukoval Blažek.

Podbrezovčania sú v odlišnej situácii. V nadstavbovej časti v skupine o titul zatiaľ ešte nevyhrali a prehrali všetkých šesť stretnutí.

„Náročný zápas, na ktorý sme sa dobre pripravili, len proste nás zasa potrestali individuálne chyby. Nemôžeme robiť to, čo predvádzame v určitých situáciách. Výkon bol dobrý, len škoda najmä druhého inkasovaného gólu.

Individuálnymi chybami sme zápas nezvládli. Musíme sa viac nad týmto aspektom zamyslieť,“ hodnotil prehru podbrezovský stredopoliar Vincent Chyla, ktorý sa ako jediný zo ´železiarov´ proti Dunajskej Strede gólovo presadil, no napokon sa tešiť nemohol.

VIDEO: Reakcie trénerov po zápase

„Musíme sa pozerať dopredu, máme ešte štyri kolá do konca sezóny. Uvidíme, či bude baráž o európsku konferenčnú ligu. Takže sa musíme dobre pripraviť na každý jeden zápas na sto percent. Aj teraz bolo inak všetko dobré, ale nezvládli sme to,“ dodal sklamane 22-ročný stredopoliar.

Po šiestej prehre v sérii hľadal ťažšie slová aj brankár Podbrezovej Matej Jurička, ktorý musel hasiť zlú rozohrávkou faulom a z následnej penalty dal súper zo Žitného ostrova druhý víťazný gól.

K tomuto okamihu hovoril: „Veľmi ma to štve, že prehráme šesť zápasov či už našimi chybami alebo výkonom, ale láme sa to v určitých momentoch, akým bol aj ten penaltový v tomto zápase. Je to ťažké. Mal by som sa z tohto poučiť.

Snažil som sa situáciu riešiť, možno keby odkopnem loptu, tak by sa stalo niečo inak. Výsledok ide za mnou. Bol stav 1:1 a v podstate sme celý zápas boli lepším tímom. Súper si vypracoval tri – štyri šance a vyhral. Bohužiaľ, už sa nám to stalo šiesty zápas za sebou.“

Zlomový moment prišiel ešte pred koncom prvého polčasu a Juričku obzvlášť mrzel. „Ja som v bránke na to, aby som tímu pomohol, či už je to v rozohrávke alebo zákrokmi.

Snažil som sa v rozohrávke pomôcť a inkasovali sme z toho gól. Je to na mne, aby som začal potom chytať. Nemali by sa tieto chyby stať. Ak by sa nestali, možno ideme z ihriska po konečnom hvizde rozhodcu usmiati. Bohužiaľ, stalo sa to a musíme to napraviť o týždeň proti Michalovciam,“ zdôraznil mladý iba 20-ročný gólman Podbrezovej.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól
    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól
    Dunajská Streda verí, že naskočí na dobrú vlnu. V Podbrezovej ukázala väčšie chcenie
    dnes 09:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dunajská Streda verí, že naskočí na dobrú vlnu. V Podbrezovej ukázala väčšie chcenie